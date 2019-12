JAKARTA – Denny Cagur menjadi salah satu selebriti yang simpati terhadap Agnez Mo yang baru saja mengalami radang dan menyebabkan suaranya hilang. Sebagai komedian, Denny pun menuliskan pesan kocak dalam kolom komentar pelantun Nanana ini.

Dalam komentarnya, Denny Cagur menuliskan pesan dalam bahasa Inggris. Melengkapi pesan bahasa Inggrisnya, ayah dua anak ini menyisipkan arti dari kalimat yang ia tulis.

Bukan tanpa alasan Denny menyertakan terjemahan kalimat bahasa Inggrisnya tersebut. Sesuai kebiasaannya yang suka bercanda, Denny sengaja menulis kalimat dalam bahasa Inggris yang memang tidak sesuai kaidah, namun memiliki arti yang apabila diartikan kata per kata akan membentuk kalimat dalam bahasa Indonesia yang bisa dipahami.

“It's done, just you rest area in your home. About your voice is gone i will call the police. (Ya udah, kamu istirahat aja di rumah. Tentang suara kamu yg hilang, aku akan telepon polisi),” tulis Denny pada 19 Desember 2019.

Ia menambahkan, “I hope they can found again, next river be careful with your voice, liver-liver save it. (Aku berharap, mereka bisa menemukannya, lain kali hati-hati nyimpennya).”

Seperti diketahui, Agnez Mo mengatakan dirinya merasakan flu hingga demam tinggi selama seminggu. Kabar itu disampaikan Agnez lewat Instagram dengan menyisipkan foto saat ia terbaring lemah. "Aku kehilangan suara karena peradangan," curhat Agnez di Instagram. Perawatan medis telah dijalani Agnez Mo dengan mendapatkan infus dan istirahat penuh. Hanya saja kala itu, mantan kekasih Wijaya Saputra ini khawatir akan suaranya. "Pita suaraku bengkak, dokter menyuruhku untuk tidak bernyanyi setidaknya selama seminggu," jelas Agnez. Mengetahui pita suaranya bengkak, Agnez Mo tentu merasa bersedih kala itu. Sebab ia telah mempersiapkan penampilan jelang Natal. "Hatiku hancur, tapi aku yakin Tuhan bersamaku. Dia adalah seorang Penyembuh, mari berdoa dan biarkan Tuhan menunjukkan kemuliaannya," jelas Agnez. Namun ia kini merasa bersyukur, radang yang dialami dan membuat suaranya nyaris hilang kini berangsur pulih. Pelantun Nanana ini pun bersiap menyambut Natal di Bali. "Ini sebuah keajaiban, suaraku berangsur pulih dan aku tidak sabar untuk berangkat," ujar Agnez dalam Insta Story.