JAKARTA – Deretan film Hollywood akan memeriahkan Natal 2019 ini. Sebanyak 4 film diketahui perdana tayang pada perayaan Natal.

Baca Juga: Usai Operasi Gigi, Elly Sugigi Banjir Pujian Netizen

4 film tersebut memiliki genre yang berbeda-beda mulai dari komedi seperti Spies in Disguise hingga Little Women yang mengusung tema drama romantis. Berikut 4 Film yang akan memeriahkan Hari Raya Natal 2019.

1. Spies in Disguise

Spies in Disguise merupakan film animasi bergenre komedi dan detektif yang dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2019 ini. Film ini diadaptasi dari kartun Pigeon: Impossible.

Spies in Disguise bercerita tentang petualangan agen mata-mata dari Amerika Serikat bernama Lance Sterling dan ilmuwan Walter Beckett dengan misi menyelamatkan dunia. Lance Sterling merupakan agen mata-mata yang hebat dan tak tertandingi.

Meskipun bekerja sama, Lance Sterling dan Walter Beckett selalu memiliki pemikiran yang tak sejalan. Namun ketika sebuah kejadian tak terduga mengancam keselamatan manusia, Lance dan Water dituntut bersatu untuk menyelamatkan dunia.

Walter terus membekali Lance Sterling peralatan canggih untuk melancarkan aksinya. Walter juga mengurus penyamaran Lance Sterling seperti saat menjadi seekor merpati.

Spies In Disguise

Genre: Animasi, Komedi, Petualangan

Sutradara: Nick Bruno, Troy Quane

Produser: Michael J Traves

Pengisi Suara:

Tom Holland : Walter Beckett

Will Smith : Lance Sterling

2. Little Women

Little Women juga akan menghiasi layar lebar mulai 25 Desember 2019. Film bergenre drama romantis ini merupakan remake dari film berjudul sama di tahun 1994.

Little Women bercerita mengenai March bersaudara yang terdiri dari 4 orang anak perempuan dengan karakter berbeda namun tetap saling menyayangi. Tokoh utama dalam film ini adalah Jo March, anak ke-2 di keluarga tersebut.

Jo memiliki seorang kakak bernama Meg March dan dua adik yakni Amy dan Beth March. Film ini lebih berfokus pada masa muda terutama setelah Meg, Jo dan Amy meninggalkan keluarga mereka.

Hidup secara terpisah, March Bersaudara memiliki cerita masing-masing dalam hidupnya. Sampai suatu ketika, mereka kembali lagi ke rumah masa kecil.

Little Women

Genre: Drama keluarga, romantis

Sutradara: Greta Gerwig

Produser: Amy Pascal, Denise Di Novi, Robin Swicord

Pemeran:

Saoirse Ronan : Jo March

Emma Watson : Megg March

Florance Pugh : Amy March

Eliza Scanlen : Beth March

Timothy Chalmet : Theodore Lawrence

3. Star Wars: The Rise of Skywalker

Film terakhir dari Trilogi Star Wars telah dirilis pada 20 Desember 2019 di Amerika Serikat. Berjudul Star Wars: The Rise of Skywalker, film ini melengkapi dua film sebelumnya yaitu The Force Awakens (2015) dan The Last Jedi (2017).

Star Wars: The Rise of Skywalker akan mengungkap jawaban dari teka teka-teki tokoh utama, yaitu Rey. Cerita di film ini fokus terhadap pertarungan sengit antara dark side dan light side.

Star Wars: The Rise of Skywalker

Genre: Fiksi Ilmiah, Fantasi

Sutradara: J J Abrams

Produser: Kathleen Kennedy, J J Abrams, Michelle Rejwan

Pemeran:

Daisy Ridley: Rey

Adam Driver: Kylo Ren

John Boyega: Finn

Oscar Isaac: Poe Dameron

Lupita Nyong'o: Maz Kanata

4. 1917

Satu lagi film yang akan memeriahkan liburan Natal 2019 yaitu 1917. Film bergenre peperangan ini dirilis pada 25 Desember 2019 di Amerika Serikat. 1917 berlatar tentang PD I di Perancis Utara. Tokoh utama dalam film ini adalah Schofield dan Blake.

Mereka diberikan sebuah misi yang awalnya terlihat mustahil yaitu menyampaikan peringatan akan adanya penyergapan di suatu pertempuran setelah pasukan Jerman mundur ke Garis Hindenburg dalam Operasi Alberich. Blake dan Schofield pun berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan misi tersebut.

Mereka juga harus melewati daerah lawan untuk menyampaikan peringatan tersebut kepada para tentara Britania Raya. Akankah, Blake dan Schofield berhasil meyelesaikan misi tersebut?

1917

Sutradara: Sam Mendes

Produser: Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Brian Oliver, Jayne-Ann Tenggren

Pemeran:

George MacKay : Kopral Schofield

Dean-Charles Chapman : Kopral Blake