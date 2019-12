JAKARTA - Setiap orangtua pasti memiliki rasa cinta mendalam kepada anaknya, termasuk artis Era Lolita. Meski jadwal syuting yang dilakukannya sangat padat, ia berusaha menyempatkan waktu untuk anak-anaknya.

Terbukti, Era Lolita menyempatkan diri hadir di ulangtahun anak pertama bernama Jastin M tengah merayakan hari jadi yang ke-3.

Lewat unggahan instagramnya, Era Lolita juga mengungkapkan kata-kata manis.

"I’am so glad that God gave me son like u..Am so proud to have u as a son. I see A little more of me in u with each passing year. No matter how many birthdays come n go. U always be my little boy.Happy birthday once again My dear son..we love u????," tulis Era Lolita.

Serunya, Era Lolita memberikan kue ulang tahun dari tumpukan donat yang berwarna-warni yang diberi lilin. Sang anak yang masih kecil pun tampak terpesona dengan kue tersebut. Selain terpesona, ekspresi lucu sang anak rupanya ramai menjadi pembicaraan. "Suruh tiup lilin malah ngelamun ngeliatin donatnya ????". tulis Era Lolita. Menurut wanita yang mengawali karier sejak tahun 2014 itu, menjadi aktris sekaligus ibu rumah tangga dalam waktu bersamaan memiliki tantangan tersendiri. Namun berkat dukungan sang suami, Jandi Mukianto, Lolita tetap diperbolehkan menjalani profesinya sebagai artis. Bahkan saat ini Lolita tengah menjalani kegiatan syuting dengan raja dangdut Indonesia Rhoma Irama dan juga aktris senior Camelia Malik.