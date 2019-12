JAKARTA - Richard Kevin menuliskan serangkaian kalimat romantis untuk sang istri, Cut Tari. Ungkapan tersebut dituliskan oleh pemain film Get Merried itu di kolom komentar unggahan Cut Tari, Senin (16/12/2019).

Awalnya, Cut Tari membagikan foto saat Richard Kevin tengah menyematkan cincin di jari manis ibu dari Sydney tersebut. Foto itu diambil ketika keduanya melangsungkan pernikahan pada Kamis 12 Desember 2019.

"Thank you for the lovely wishes everyone," tulis Cut Tari dalam keterangan fotonya.

Tak lama, unggahan tersebut pun mendapat respons dari Richard Kevin. Richard pun menuliskan kalimat manis untuk sang istri.

"With that ring, i gave you my heart. I promised from that day forward, you would never walk alone. My heart would be your shelter, and my arms would be your home (Dengan cincin itu, aku memberikan hatiku padamu. Aku berjanji mulai hari itu, kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Hatiku akan menjadi tempat tinggalmu dan tangan saya akan menjadi rumahmu)," tulis Richard Kevin.

Mendapat komentar romantis tersebut, tampaknya Cut Tari tak dapat berkata-kata. Wanita berdarah Aceh itu hanya menyisipkan emotikon hati untuk membalas kalimat romantis sang suami.

Sementara itu, komentar Richard Kevin pun ramai dibalas oleh para netizen. Beberapa di antaranya mengaku iri lantaran ingin mendapat perlakuan romantis seperti yang ditunjukkan Richard Kevin kepada Cut Tari. Baca juga: Intip Rumah Mewah Prilly Latuconsina, Serasa Hotel Bintang 5 "Aduh abang, kapan sih suami bilang begini? Minimal copy paste tulisan ini enggak apa-apa, namanya juga usaha," tulis seorang warganet. "Ya Allah minta yang kayak gini (Richard Kevin), satu saja," harap netizen lainnya. Sementara itu, tak sedikit pula warganet yang kemudian mendoakan pasangan pengantin baru ini. Mereka berharap agar pernikahan Cut Tari dan Richard Kevin berumur panjang. "Semoga menjadi pernikahan terakhir untuk kalian berdua dan hidup sesurga," doa warganet lainnya. Cut Tari resmi melepaskan status jandanya setelah dipersunting oleh Richard Kevin pada 12 Desember lalu. Prosesi akad nikah keduanya dilangsungkan di kediaman kakak kandung Cut Tari di kawasan Bangka, Jakarta Selatan.