JAKARTA - Ersa Mayori menjadi salah satu sahabat yang hadir di acara pernikahan Cut Tari dan Richard Kevin. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ersa pun menuliskan doa untuk sahabat tercintanya, Kamis (12/12/2019).

"SAAAAAHHH!!! Selamat yaaa Kevin dan Tary sayaaaaang! Semoga pernikahannya bahagia dan penuh berkah selalu. Saling sayang, saling jaga, saling melengkapi. Mesra langgeng selamanya. Sooooo happy for you! ❤️❤️❤️," doa Ersa Mayori untuk pernikahan Cut Tari dan Richard Kevin.

Dalam foto yang dibagikannya itu, Ersa yang mengenakan gaun berwarna cokelat muda berpose di samping Cut Tary. Sementara itu, terlihat pula Indra Herlambang yang berdiri di sebelah Richard Kevin.

Dalam unggahan berikutnya Ersa kembali memperlihatkan kebersamaan dengan Cut Tary. Mereka tampak saling berpelukan dan menebar senyum kebahagiaan.

"Sister by heart. Wishing you all the happiness in the world, Twinnie," tulis Ersa.

Seperti diketahui, Cut Tari melepas masa jandanya dengan dinikahi oleh Richard Kevin, Kamis (12/12/2019). Pernikahan mereka digelar di kediaman kakak Cut Tari di kawasan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan. Pernikahan Cut Tari dan Richard Kevin digelar terutup dari media. Meskipun demikian, dari speaker yang mengeraskan suara ijab kabul, diketahui jika Richard memberikan mas kawin pada ibu 1 putri itu berupa emas seberat 7,8 gram. Sebelum menikah dengan Richard Kevin, Cut Tary sendiri sempat dipersunting oleh Johanner Yusuf Subrata pada 2004 lalu. Namun, pernikahan yang telah menghasilkan satu orang putri itu harus kandas pada 2013.