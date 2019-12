LOS ANGELES - Kabar baru datang dari kasus kematian rapper muda Juice Wrld. Polisi mengungkap adanya narkoba hingga senjata api dalam pesawat yang ditumpangi almarhum sebelum meninggal.

Petugas penegak hukum mendapat informasi jika pesawat pribadi yang ditumpangi Juice Wrld, mengangkut senjata api. Alhasil, saat pesawat berisi 21 orang itu mendarat di Midway International Airport, Minggu (8/12/2019), petugas langsung melakukan penggeledahan.

Saat penggeledahan tersebut berlangsung, Juice tiba-tiba saja kejang-kejang. Petugas sempat memberi pemilik nama asli Jarad A. Higgins itu Narcan, obat untuk menyadarkan orang-orang yang diduga overdosis.

Sayangnya, nyawa Juice tetap tak tertolong. Dia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 3.14 pagi di Advocate Christ Medical Center. Hingga kini kepolisian Chicago masih belum selesai melakukan autopsi.

Penyebab kematian Juice Wrld pun masih belum diketahui. Kepolisian Chicago hanya mengatakan jika tidak ditemukan keanehan ataupun tindak kekerasan dari tubuh pelantun Bandit itu.

Di sisi lain, penggeledahan polisi pada pesawat yang ditumpangi Juice membuahkan hasil. Sesuai informasi, mereka berhasil menemukan senjata api dan juga narkoba dalam pesawat Gulfstream jet itu.

Melansir New York Times, Selasa (10/12/2019), ditemukan 70 pon marijuana dalam 41 kantong plastik, 6 botol sirup batuk berisi codeine, 3 senjata api yakni 2 pistol 9 mm dan sebuah pistol 40-caliber. Ada pula peluru dan sebuah tempat peluru.

Walau barang-barang tersebut ditemukan di pesawat yang dinaiki Juice, namun polisi masih belum bisa memastikan apakah rapper 21 tahun itu merupakan pemiliknya atau memiliki hubungan. Pasalnya, tidak ada nama pemilik di tas-tas yang menyimpan narkoba maupun senjata-senjata.

Kematian Juice Wrld yang tiba-tiba ini meninggalkan duka mendalam bagi industri musik dunia. Pasalnya, rekan duet Ellie Goulding itu masuk dalam jajaran musisi muda dengan potensi luar biasa.

Juice Wrld debut pada 2008 setelah menandatangani kontrak dengan Geffen A&M Records. Lagu debutnya, All Girls Are the Same telah mendapat sertifikat double platinum.

Walau All Girls Are the Same terbilang sukses, namun karya yang menaikkan nama Juice adalah Lucid Dreams. Lagu itu menduduki peringkat 2 Billboard Hot 100 Singles Chart dan mendapat sertifikat platinum enam kali.