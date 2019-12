JAKARTA - Cinta Laura berkesempatan tampil di film horor Tanah Air. Kali ini, Cinta mendapat peran sebagai gadis lokal asal Bogor bernama Wulan dalam film Jeritan Malam.

Peran sebagai gadis lokal ternyata memberikan kendala tersendiri bagi Cinta Laura. Bahkan menurut penuturan Cinta, dirinya baru kali pertama memainkan karakter semacam itu.

"Karakter yang dikasih sangat beda sama karakter-karakter aku sebelumnya, and I mean that," ungkap Cinta Laura di Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Kendala yang dimaksud Cinta adalah ketika harus memainkan gestur tubuh Wulan sebagai gadis lokal. Perempuan blasteran Jerman-Indonesia ini dalam kesehariannya tidak memiliki gestur tubuh layaknya Wulan.

"Paling challenging body language Wulan, gimana jadi gadis manis Bogor. Aku baru sadar, body language aku agak pemberontak," jelasnya.

Akibat dari terlalu bule ini, Cinta Laura pun sempat mendapat teguran. Oleh pelatih aktingnya, Cinta diminta harus lebih natural sebagai seorang gadis desa seperti Wulan.

"Waktu dikasih tahu acting coach Badar Susilo, Om Badar bilang body language terlalu bule, makan kalau sama orang tua, pacar harus malu-malu," tutur wanita 26 tahun.

Beruntung bagi Cinta Laura, dirinya bisa cepat beradaptasi. Sekalipun memang menurutnya, menyesuaikan gestur tubuh dengan karakter yang diperankan butuh lebih banyak usaha.

"Enggak cuma ekspresi. Baru di film ini mikirin enggak cuma bahasa tapi juga body language," pungkas Cinta.