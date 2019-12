JAKARTA - Bunga Citra Lestari menjadi salah satu artis yang kehidupan rumah tangganya selalu jauh dari gosip tak sedap. Bahkan, hubungan suami istri antara dirinya dan Ashraf Sinclair, nampak terlihat baik-baik saja, meski usia pernikahan mereka telah memasuki tahun ke-11.

Dalam acara meet and greet bertajuk XOXOBCL, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019), wanita yang sudah menikah selama 11 tahun ini mengungkapkan rahasia pernikahan jauh dari terpaan gosip. Bahkan ia mengungkap bahwa komunikasi merupakan hal penting yang harus selalu diperjuangkan demi keutuhan rumah tangga mereka.

"Aku rasa rumah tangga aku sama seperti rumah tangga orang-orang lain sih. Mungkin karena kita berdua publik figur, jadi mungkin disorot, dilihat sama orang. Kita sama-sama berjuang kok, layaknya pasangan suami istri yang lain, kita juga pasti punya masalah, kita punya momen happy. Tapi yang pasti, aku dari awal sama Ashraf, prinsip kita intinya adalah kita selalu harus saling jujur satu sama lain, apakah kita masih ingin berjuang bersama atau tidak. Kalau tidak, nggak apa-apa, kita bisa jadi teman," ungkap BCL.

"Tapi selama cinta itu masih ada, selama mau berkomunikasi dan berjuang bersama, dengan visi yang mungkin kadang-kadang juga beda-beda, tapi masih mau disamain nggak, masih mau bersama-sama nggak. Selama kita masih punya rasa ingin berjuang satu sama lain, kita akan berjuang terus sih. prinsip aku gitu," sambungnya.

BCL secara gamblang bahkan berani membongkar bahwa dirinya dan suami telah sama-sama berjanji, jika sudah tidak ada lagi kecocokan, mereka tak akan bertahan hanya demi anak. Namun, keduanya sudah memiliki kesepakatan untuk tetap berusaha terus membahagiakan anak, bagaimanapun caranya.

"Dari awal juga punya promise untuk tidak.. kita jangan pernah bertahan dalam sebuah hubungan just because of anak. Jadi kitanya harus saling cinta, karena nggak ada masalah orang tuanya divorce, kita masih bisa membahagiakan anak. Mungkin caranya berbeda, mungkin nggak perfect, tapi kita selalu bertahan bersama tuh karena kita masih cinta aja satu sama lain, masih mau berjuang. Masalah ada tapi kalau kita masih punya rasa cinta yang besar, komunikasinya terus ada," paparnya.

Sejak 2008, BCL mengatakan bahwa rumah tangganya bersama Ashraf tak selalu berjalan mulus seperti yang selama ini terlihat.

Ia bahkan mengaku sudah memakan asam garam kehidupan rumah tangga, yang ia bangun bersama sang suami.

Akan tetapi, 11 tahun bersama dan sempat mengalami pertengkaran, pelantun Jangan Gila ini mengaku tak pernah membayangkan jika dirinya harus hidup tanpa sosok pria asal Malaysia tersebut. Bahkan, ia berharap agar kisah cintanya dengan Ashraf bisa terus berlangsung hingga maut memisahkan.

"Kalau masalah sih ya udah 11 tahun kan, udah begini-begini, asam garam, kita nggak bohong lah, siapa di sini yang udah pernah menikah selama 11 tahun? Pasti tahu rasanya gimana sih. Bukan hal yang mudah. Tapi selama kita masih punya semangat untuk sama-sama terus, kita sama-sama terus," jelasnya.

"So far sih sampai sekarang aku tidak pernah bisa membayangkan hidupku tanpa Ashraf. Sampai sekarang pandangan aku maaih seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita berdua terus diberi kekuatan untuk bisa terus mencinta satu sama lain sampai nanti," harapnya.