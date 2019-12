JAKARTA - Duka mendalam tengah dirasakan Cinta Laura lantaran kehilangan salah satu orang terkasihnya. Nenek Cinta, Roosmina meninggal dunia pada Kamis, 5 Desember 2019.

Kabar duka ini disampaikan oleh Cinta Laura melalui unggahan di Instagram pribadinya. Bintang film Nanny Surveilance itu membagikan foto kebersamaannya dengan sang nenek ketika masih sehat.

Dalam foto tersebut, Cinta tampak duduk di sebelah sang nenek. Gadis berdarah Indonesia dan Jerman itu merangkul bagian belakang tubuh neneknya.

Senyuman bahagia pun diperlihatkan oleh pasangan nenek dan cucu tersebut. Cinta pun terlihat akrab bersama sang nenek.

Melengkapi unggahannya, wanita 26 tahun itu menuliskan kabar kepergian sang nenek. Cinta juga mengatakan bahwa dia dan anggota keluarga lainnya akan merindukan sang nenek.

"Rest In Peace, grandma. We are all going to miss you dearly. Your smile, humor and strength will never be forgotten. I love you. #Roosmina (Istirahat yang tenang nenek, kami akan merindukanmu. Senyumanmu, kelucuanmu serta kekautanmu tidak akan kami lupakan. Kami mencintaimu," tulis Cinta Laura.

Kabar duka ini juga kemudian diramaikan oleh tanggapan para netizen. Tak terkecuali sejumlah rekan selebritis yang mengucapkan kalimat bela sungkawa atas kepergian nenek dari Cinta Laura. "Innalilahi wa inailaihi rojiun, turut berduka ya @cintalaurakiehl dan tante @herdiana," tulis Bubah Alfian. "Turut berduka cita ya Cinta, semoga oma diberikan tempat terbaik di sisi Allah," doa Sinyorita Espernza. Sebelumnya, ibunda Cinta Laura, Herdiana Kheil lebih dahulu membagikan kabar duka tersebut. Dalam salah satu unggahannya, Herdiana membagikan potret sang bunda yang tengah tersenyum lebar. "Innalillahi wainaillaihi rojiun, selamat jalan IBU terhebat! Doa anak-anakmu dan orang-orang yang menyayangimu selalu menyertaimu. Semoga Husnul Khotimah," tulis ibunda Cinta Laura.