JAKARTA – Ronan Keating akan menghibur masyarakat Indonesia lewat konser Romantic Valentine yang dijadwalkan digelar pada Sabtu 29 Februari 2020. Tak hanya Ronan Keating, konser yang akan berlangsung di kawasan Jakarta Pusat itu juga menampilkan Bunga Citra Lestari dan Christian Bautista.

David Ananda, Managing Director Full Colour Entertainment promotor konser ini memiliki alasan kuat mendatangkan Ronan Keating ke Indonesia. Beralasan kepopuleran Ronan Keating, pihak promotor pun yakin jika kedatangan penyanyi asal Irlandia itu dapat disambut dengan antusias masyarakat Indonesia.

“Keberhasilan Ronan Keating dalam ‘me-manage’ Boyzone membuatnya dihargai dalam bidang musik. Saat Ronan Keating bersolo karier di luar Boyzone, banyak karya-karyanya yang sukses dan dikenal dunia termasuk di Indonesia,” ujar David Ananda seperti dalam rilis yang diterima oleh Okezone, Rabu (4/12/2019).

Terlebih, dalam konser tersebut juga turut tampil Bunga Citra Lestari dan Christian Bautista yang tak kalah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tiga penyanyi papan atas tersebut akan menampilkan aksi terbaiknya dalam satu panggung bersama Ronan Keating.

Sebuah konsep panggung bernuansa Valentine pun sudah direncanakan oleh pihak promotor. Kesan mendalam pun akan dirasakan oleh para penonton yang hadir dalam konser tesebut.

“Kami ingin konser nanti akan menambah romantis suasana Hari Valentine dan memberikan kenangan tak terlupakan bagi para penggemar Ronan Keating, Bunga Citra Lestari dan Christian Bautista,” tutup David Ananda.

Ronan Keating sendiri merupakan seorang penyanyi asal Irlandia dan salah satu personel Boyzone. Dalam boyband tersebut, Ronan Keating berposisi sebagai main singer sekaligus pencipta lagu.

Selain tergabung dalam Boyzone, Ronan Keating juga bersolo karier sejak tahun 1999 dan sudah mengaluarkan 9 album. Di awal karier solonya, Ronan pun langsung mendapat perhatian masyarakat dunia lewat lagu When You Say Nothing At All.