SEOUL - Aktor Woo Do Hwan dan Moon Ga Young diisukan berpacaran. Isu tersebut menyeruak setelah OSEN lewat laporannya mengklaim kedua aktor muda itu sedang berkencan di sebuah kafe di dekat kediaman Woo Do Hwan.

Sumber situs tersebut mengatakan, Moon Ga Young sering terlihat wara-wiri di sekitar kediaman Woo Do Hwan. “Dia biasanya terlihat tanpa riasan wajah dan pakaian santai. Bahkan, mereka sering terlihat membuang sampah bersama,” ujar sumber tersebut kepada OSEN seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (27/11/2019).

Terkait kabar tersebut, KeyEast Entertainment selaku agensi kedua aktor tersebut buka suara. Mengutip Soompi, agensi tersebut menegaskan, kalau Woo Do Hwan dan Moon Ga Young bersahabat.

Ini bukan pertama kali kedua aktor ini diterpa isu pacaran. Pada 1 Mei 2018, bertepatan dengan penayangan episode pamungkas drama Tempted yang mereka bintangi, Ga Young dan Do Hwan juga diterpa isu serupa.

Namun agensi kedua aktor itu -kala itu Moon Ga Young masih dinaungi SM C&C- membantah rumor tersebut. “Memang benar kalau kedua aktor Tempted itu dekat satu sama lain. Namun mereka tidak berpacaran,” ujar SM C&C kala itu.

KeyEast Entertainment juga membantah isu tersebut dengan menyebut, kedua aktor itu hanya bersahabat, bukan berpacaran. “Mereka bersahabat setelah bermain bareng dalam Tempted,” tutur agensi tersebut.

Di luar isu yang menerpa mereka, Moon Ga Young akan comeback ke layar kaca lewat drama baru MBC, The Way He Remembers. Dalam drama itu, dia kemungkinan besar akan beradu akting dengan aktor Kim Dong Wook yang masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Sementara Woo Do Hwan baru saja menyelesaikan penayangan drama My Country. Drama sejarah itu diperankannya bersama Yang Se Jong dang, Seolhyun AOA, dan Jang Hyuk.*

