LOS ANGELES - Selena Gomez berhasil puncaki Billboard Hot 100. Selena mendapatkan posisi nomor satu di tangga lagu Billboard dalam kategori streaming berkat lagu terbarunya Lose You To Love Me.

Ini adalah predikat pertama Selena Gomez setelah lebih dari 10 tahun sejak pertama kali lagunya tampil di Billboard Hot 100 pada 10 Januari 2009. Lose You to Love Me dirilis pada 23 Oktober 2019. Melompat dari posisi nomor 15 ke posisi pertama setelah satu minggu penuh pertama pelacakan data.

Penyanyi berusia 27 tahun itu merasa terkejut sekaligus bahagia akan kabar tersebut. Selena berbagi kebahagiannya lewat akun instagram miliknya setelah Julia Michaels menandai akun Selena dalam postingan milik Julia.

"APA ?! Omg !! Terima kasih banyak @billboardchart untuk yang pertama kalinya bagiku !! Aku sangat berterima kasih," ujar Selena.

Selena juga membagikan unggahan di Insta-nya yang menyentuh hati, dia menulis dalam unggahan tangkapan layar artikel Billboard yang asli. "Terima kasih kalian sudah streaming dan berkomitmen untuk lagu ini! Itu berarti dunia bagiku! Lagu ini sepenuh hatiku."

Tidak hanya di postingan Insta, mantan cilik artis Disney ini juga membagikan kebahagiannya di halaman akunnya "Nomor 1 pertamaku !! Lagu ini sangat saya sayangi. Saya telah bekerja sangat keras untuk membuat album ini sejujur dan semenyenangkan mungkin sementara tetap cukup rentan untuk berbagi tentang kehidupan saya saat ini. Aku sangat mencintaimu dan terima kasih banyak telah mendengarkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang terpisah dari momen ini yang tidak akan pernah saya lupakan." tulis Selena dalam keterangan foto. Baca Juga: Irma Darmawangsa Pergoki Irfan Sbaztian dan Kumalasari Video Call Sambil Telanjang Hot Gosip: Salmafina Lepas Kalung Salib hingga Maia Estianty Nyaris Lempar Sepatu ke Anang

Selena Gomez mengawali karier bermusiknya dengan membentuk grup band pop rock Selena and The Scene pada tahun 2009 namun sayang harus bubar pada Januari 2012 karena selena ingin fokus pada karier solonya. Pada Oktober 2013 artis yang bersahabat baik dengan Taylor Swift ini merilis album solonya Stars Dance dengan lagu utamanya Come and Get It yang berhasil masuk 10 besar Billboard Hot 100. Selama berkarier sebagai penyanyi solo, Selena telah merilis dua album, sempat vakum pada Agustus 2016 karena serangan panik, kecemasan dan depresi yang disebabkan oleh penyakit lupus yang dideritanya sejak 2012. Pada tahun 2017 penyanyi kelahiran Texas itu mengumumkan via Instagram bahwa akan menarik diri dari acara publik selama beberapa bulan untuk mejalani transplantasi ginjal.