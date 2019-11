JAKARTA - Selebgram Wendy Walters membocorkan konsep pesta pernikahannya dengan YouTuber Reza Oktovian. Lewat fitur ‘Ask me a question’ di Instagram pada 22 November 2019, dia mengungkapkan, pesta itu nantinya akan berkonsep intim.

“Soalnya, pesta pernikahan kami akan berkonsep private dan intimate. Orang-orang terdekat doang,” ujar Wendy Walters menjawab seorang netizen yang bertanya apakah mereka akan mengundang fans dalam pesta pernikahan itu kelak.

Wendy Walters dilamar YouTuber sensasional itu pada awal November 2019. Prosesi Reza melamar kekasihnya itu baru diunggahnya pada 20 November silam. Dalam video unggahannya, Wendy terlihat menerima kado Reza itu dengan malu-malu.

Sambil tertawa, dia mulai membuka kotak merah bertuliskan Frank & co yang diberi pita putih. “Gede banget, apaan ini?” tutur Wendy. Rasa penasaran sang selebgram kemudian terjawab setelah melihat cincin bertahtakan berlian di dalam kotak tersebut.

Reza kemudian menyematkan cincin berlian itu ke jari manis Wendy. “Waktu berlalu dan aku bertumbuh, tapi aku masih belum percaya dengan sistem (bernama pernikahan). Aku adalah satu-satunya orang yang takut dengan berbagai hal terkait pernikahan,” ujarnya dalam keterangan video tersebut.

Namun rasa takut itu bisa ditaklukkan Reza setelah bertemu Wendy Walters. Hubungan mereka semakin kuat, setelah melewati berbagai cobaan hingga akhirnya sang gamer mantap untuk menikah. “I’ll see you in white. NOVEMBER 2020 🥰💍,” ujarnya.

Reza Oktovian dan Wendy Walters diketahui mulai menjalin asmara pada Februari 2017. Mereka kemudian bertunangan pada 27 Mei 2017, tepat di hari ulang tahun Wendy.*

