JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya dan sang suami, Niko Al Hakim kini tengah merasakan kebahagiaan. Pasalnya, Rachel baru saja melahirkan buah hati kedua mereka pada Minggu 17 November 2019.

Kabar bahagia ini pertama kali dibagikan oleh Rachel Vennya melalui unggahannya di Instagram. Dalam sebuah foto, tampak Rachel tengah terbaring di tempat tidur rumah sakit. Sementara itu, seorang bayi mungil berada di atas badan selebgram berhijab ini. Tepat di samping Rachel, Niko pun terlihat setia mendampingi.

Melengkapi unggahannya, Rachel menuliskan sebuah keterangan foto. Ibu dari Xabiru ini memperkenalkan nama bayi yang berjenis kelamin perempuan ini ke hadapan publik.

"Assalamualaikum Aurorae Chava Al-Hakim," tulis Rachel Vennya.

Ucapan selamat pun kemudian membanjiri unggahan Rachel Vennya. Para netizen tak terkecuali selebritis pun tampak ikut berbahagia dengan kelahiran anak kedua Rachel Vennya. "Buna selamat ya," tulis aktris Anissa Aziza.

"Maa Sya Allah, selamat kak Chel. Semoga dede bayinya menjadi anak saleha dan diberkati Allah," tulis netizen yang lain.

"MasyaAllah baby Aurorae jadi anak yang saleha ya," doa selebgram Hamidah Rachmayanti.

Selain Rachel, Niko juga mengunggah kabar kelahiran putrinya. Dalam foto tersebut, Niko juga terlihat menggendong putra sulunya, Xabiru Osche Al-Hakim.

Lewat keterangan fotonya, Niko mengucapkan syukur dapat mendampingi kelahiran sang putri. Terlebih, suatu kebetulan di hari tersebut, jadwal Niko dan bandnya tengah kosong.

"Di tengah kesibukan Lyon bulan ini (terutama weekend pasti ada aja jadwal). Tapi qodarullah cuma weekend ini dikasih kosong. Ternyata Allah minta gue stay di rumah menantikan kelahiran adik. Welcome to the world adik, jangan takut, ayah & bang bi jagain 💙🤗," tulis Niko.

Sebelumnya, Niko Al Hakim dan Rachel Vennya sudah memiliki seorang buah hati berjenis kelamin laki-laki. Putra pertama Rachel dan Niko, Xabiru Osche Al-Hakim kini sebentar lagi menginjak usia dua tahun.