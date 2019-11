NEW YORK – Berbicara tentang Marilyn Monroe tentu identik dengan salah satu foto ikoniknya yang kerap ditiru banyak orang dalam berbagai pesta kostum. Foto berjuluk ‘rok terbang’ itu diabadikan fotografer Sam Shaw saat promosi film The Seven Year Itch.

Dalam foto hitam putih itu, Marilyn Monroe tampak mengenakan gaun tanpa lengan berwarna putih. Dengan wajah penuh senyuman, dia berusaha menutup roknya yang tertiup angin. Proses pemotretan ‘rok terbang’ Monroe itu lahir dari ide kreatif Sam Shaw.

Mengutip The Guardian, Sam Shaw memanfaatkan terowongan kereta bawah tanah yang terletak di depan bioskop di Lexington Avenue, New York sebagai tempat pemotretan. Beberapa kali melewati area itu, Shaw tampaknya tahu betul ada tekanan angin luar biasa yang dihasilkan setiap kali kereta bawah tanah melintas.

Menariknya, Sam Shaw mengambil foto itu pada 15 September 1954, sekitar pukul 01.00 dini hari. Prosesnya memang membutuhkan waktu lama karena dilakukan berulang-ulang sehingga menyita perhatian publik dan wartawan.

Foto tersebut kemudian menjadi ikon Marilyn Monroe selama lebih dari 6 dekade. Popularitas foto itu bahkan mengalahkan popularitas film The Seven Year Itch yang diperankan Monroe kala itu.

Meski menjadi ikonik, sayangnya foto itu disebut-sebut sebagai pangkal perceraian Monroe dengan Joe DiMaggio. Suami kedua Monroe itu tampaknya tak menghendaki pengambilan gambar tersebut karena dinilai terlalu sensual. Ketidaksukaan Joe DiMaggio ditunjukkannya dengan mendatangi lokasi pemotretan yang disesaki pengunjung. Saat dia datang, kondisi sekitar dikabarkan mendadak sunyi. Meski demikian, DiMaggio akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi pemotretan itu. Setelah pemotretan selesai, Marilyn Monroe kembali ke California, Amerika Serikat. Saat itulah dia dikabarkan mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami yang berprofesi sebagai atlet baseball itu. Dalam gugatan cerainya, Monroe menuding DiMaggio melakukan kekerasan fisik kepadanya. Hal itu terjadi saat mereka bertengkar di hotel ketika sang aktris menjalankan syuting film The Seven Year Itch.