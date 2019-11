JAKARTA - Nama cosplayer sekaligus model gravure Lola Zieta belakangan menjadi sorotan publik. Terlebih setelah dirinya muncul di konten podcast Deddy Corbuzier dan mengeluarkan pernyataan mengejutkan tentang orientasi seksualnya.

Namun jauh sebelum menjadi sorotan, Lola Zieta dikenal para pecinta pop culture sebagai salah satu cosplayer andal. Lantas siapa sebenarnya Lola Zieta?

Berikut, Okezone menyajikan deretan fakta serta kontroversi Lola Zieta yang dirangkum dari berbagai sumber:

Tekuni Hobi Cosplay Sejak 2013

Kecintaan Lola Zieta pada dunia cosplay bermula saat dia masih kuliah, tepatnya pada 2013. Saat itu, perempuan berdarah Sumatera Selatan ini berkesempatan mencoba kostum cosplay kreasi teman kuliahnya.

“Pakai kostum saja sudah excited banget,” ujar Lola Zieta seperti dikutip dari Asian Boss.

Salah Satu Cosplayer Sukses

Lola Zieta merupakan salah satu cosplayer Indonesia yang sukses meraup keuntungan dari hobinya. Tak hanya namanya dikenal sampai luar negeri, pendapatannya pun terbilang menggiurkan. “Per bulan bisa dapat sekitar USD3.000 sampai USD4.000 (Rp42 juta-Rp56 juta),” tuturnya.

Foto Seksi hingga Telanjang

Tak hanya cosplayer, Lola Zieta dalam keseharian juga menjalani profesi sebagai model. Bukan pemotretan biasa, Lola terang-terangan menyatakan kesediaannya berpose di depan lensa kamera dengan balutan busana seksi atau bahkan tanpa sehelai benang pun.

“Sebenarnya sih I’m okay with, you know, difoto nude. Tapi nude art ya. Cuma sayang saja kalau bukan proyek gede gitu. Aku kan penginnya karya itu bagus,” ungkap perempuan 24 tahun tersebut.

Mengaku Panseksual

Paras cantik dan tubuh seksi Lola Zieta jelas membuatnya jadi idaman kaum adam. Namun yang tak disangka, Lola ternyata memiliki orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan orang.

“I’m not really straight. I’m pansexual. Buat aku gender enggak terlalu penting. Kalau memang aku suka sama yang transeksual ya I’m okay with it. Saya bisa menyesuaikan dengan apapun,” jelas dara kelahiran Yogyakarta tersebut.*

