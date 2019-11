JAKARTA - Tak pernah ada yang tahu garis Tuhan untuk masalah jodoh. Siapa sangka seorang penggemar pada akhirnya menjadi teman hidup untuk selamanya. Hal itu terjadi dalam kehidupan seorang Justin Bieber.

Seperti diketahui, Hailey Baldwin dulunya adalah penggemar berat Justin Bieber. Perkenalan pertama mereka terjadi di tahun 2009, ketika sang ayah, Stephen Baldwin, memperkenalkan putrinya di belakang panggung.

Februari 2011, Stephen Baldwin kembali mempertemukan Hailey dan Bieber dalam acara premiere Never Say Never. Di bulan yang sama, Justin Bieber akhirnya memberikan konfirmasi bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Selena Gomez.

Baca juga: Justin Bieber Pamer Foto Ciuman di Instagram, Selena Gomez Murung

Pada 23 September 2011, Hailey Baldwin sangat mendukung keputusan Bieber memacari Selena. Jelena, adalah sebuah nama yang diberikan oleh para penggemar untuk hubungan percintaan Justin Bieber dan Selena Gomez. Lucunya, Hailey sempat membuat sebuah cuitan di Twitter yang akan dikenang sepanjang masa oleh dunia tentang Jelena.

“I don’t care what anyone says but Justin Bieber and Selena Gomez together is the definition of a teenage dream,” tulisnya.

Roda terus berputar hingga akhirnya Justin Bieber dan Selena Gomez putus. Sementara di sisi lain, Hailey terus mengembangkan kariernya dan menjalin hubungan pertemanan dengan Bieber. Dalam beberapa kesempatan, Bieber juga sempat mengunggah foto bersama Hailey dan menyebut bahwa pertemanan mereka begitu solid.

Drama dan drama terus menemani kisah hidup Justin Bieber. Setelah resmi berpisah dengan Selena pada tahun 2015, Bieber pun dirumorkan dekat dengan Hailey. Namun ia berulang kali menyatakan hanya menjalin hubungan pertemanan. Padahal di sisi lain, keduanya sering bersama hingga menghabiskan waktu berdua untuk berlibur.

Justin Bieber dan Hailey Baldwin akhirnya resmi mengakui pada dunia bahwa mereka berhubungan pada 3 Januari 2016. Sayangnya, lagi-lagi keduanya membantah adanya ikatan hubungan meski foto di Instagram berkata lain. Dalam sebuah wawancara Hailey bahkan menyebut bahwa dirinya belum siap berpacaran di usia seperti itu.

“Kami bukan sepasang kekasih. Dia baru akan memulai turnya. Hubungan percintaan di usia seperti sekarang ini sudah sangat kompleks, tapi aku tidak benar-benar ingin membicarakan tentang hal itu karena semuanya tentang aku dan dia saja,” ujar istri Justin Bieber, Hailey Baldwin.

Agustus 2016 kejutan-kejutan pun mulai bermunculan. Bieber dan Hailey dikabarkan berpisah. Bieber bahkan tertangkap kamera sedang berjalan berpegangan tangan dengan Sofia Richie. Sementara itu di Instagram, pelantun lagu Sorry tersebut sudah tidak lagi mengikuti akun Hailey. Baca juga: Unggah Foto Liburan di Bangkok, Via Vallen Bikin Ribut Netizen Dari Agustus 2016 hingga April 2018, Justin Bieber dan Hailey Baldwin hilang kontak. Keduanya sama sekali tak berhubungan meski itu di media sosial. Pada fase ini, Bieber bahkan diisukan kembali ke pelukan Selena meski akhirnya Jelena kandas lagi pada Maret 2018. Usai melewati drama panjang, Bieber dan Hailey singkat cerita berteman lagi. Keduanya bahkan kini menjadi semakin dekat dari sebelumnya. Puncaknya, Bieber pun melamar kekasihnya 7 Juli 2018. Di balik semua drama yang menyertainya, para penggemar tetap bahagia melihat pasangan ini berbahagia. Dalam sebuah sesi wawancara bersama Vogue, Justin Bieber dan Hailey Baldwin akhirnya mengungkapkan tanggal pernikahan mereka. Keduanya sudah mengucap janji suci pada 13 September 2018. Pernikahan itu memang sengaja digelar secara tertutup. Kini Bieber dan Hailey sudah hidup bahagia bersama.