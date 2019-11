JAKARTA - The 90's Festival edisi ke-5 menjadi panggung para musisi era 90an untuk menggelar reuni. Seperti misalnya Tofu, Element, Wong, Dr. PM dan U'camp yang akan kembali menghibur penonton setelah vakum bertahun-tahun.

Festival musik ini akan dihelat di Gambir Expo, Komplek JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 23-24 November 2019. Ini merupakan perhelatan ke-5 yang diselenggarakan setiap tahunnya.

"Kita banyak mengangkat konsep reuni, salah satunya ada Tofu yang akan tampil full team berempat. Lalu ada Element," ujar Arinda Mentari Putri, selaku pihak Akselarai Entertainment, promotor dari The 90's Festival.

"Bahkan ada konsep yg ditampilkan musisi lain. Seperti Bunglon, mereka berencana mengajak vokalis pertamanya yang sekarang tinggal di Australia," lanjutnya.

Ada yang berbeda dari penyelenggaraan The 90's Festival edisi ke-5 dibanding tahun lalu. Spesial di tahun ini, para penonton diajak bernostalgia selama 2 hari.

Hal tersebut membuat The 90's Festival 2019 menghadirkan lebih banyak lagi pengsisi acara. Sebanyak 38 musisi siap tampil di panggung The 90's Festival dan 4 di antaranya musisi luar negeri.

38 musisi yang siap menyapa penggemar di The 90's Festival Edisi ke-5 yaitu Hanson, Aqua, Michael Learn to Rock, Vertical Horizon, KLa Project, God Bless, Naif Jamrud, Potret, P-Project, Tofu, Element, Powerslaves, M.E Voices, Adoria feat Lingua, Warna, Wong, Purpose, Wayang, Save Lagu Anak, Sheila on 7, Gigi, Vina Panduwinata, Dr.PM, Tipe-X, Fariz RM, Arwana, Iwak K, Bunglon, U-Camp, MLDJazzProject Season 4 Feat Humania, Sweet Martabak, DOT, 7 Kurcaci, Jingga dan Cherry Bombshell.

Tak hanya menyediakan 4 panggung musik, The 90's Festival edisi ke-5 juga menyajikan 90's Zone dan 90's Games. Di sana, para penonton dapat bernostalgia dengan barang-barang serta permainan era 1990-an.