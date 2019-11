JAKARTA - 13 tahun rehat dari panggung hiburan, Tofu siap reuni dan menyapa para penggemar. Untuk pertama kalinya setelah rehat, Tofu akan tampil dengan formasi lengkap yakni Fla, Anton, Uya dan Joeniar Arief.

Tofu akan reuni perdana di panggung The 90's Festival edisi ke-5. Kembali tampil dalam satu panggung, Tofu tak merasa canggung, bahkan mereka antusias.

"Antar personel Tofu enggak pernah ada konflik. Walaupun sempat ada pergantian, tapi enggak ada kemarahan. Terus terang kita senang banget. Jadi sekarang kita ngumpul lagi, bawa anak-anaknya. Seru banget, ketawa-tawa, kaya dulu lagi," ujar Fla saat ditemui di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Fla pun menyebut jika dari para personel Tofu, Uya Kuya lah yang lebih antusias. Bahkan Uya sudah mengajak reuni sejak beberapa tahun lalu.

"Justru Uya dari tahun lalu sudah sering banget telepon aku ajak reuni. Tapi aku pikirnya kan kalau reuni tuh pasti berentet. Kalau sekali sudah manggung, ada tawaran lain juga. Sementara kita masih sibuk dengan pekerjaan yang sekarang. Jadi memang harus fix banget," sambungnya.

Dalam The 90's Festival, Tofu rencananya akan membawakan 8 lagu hits mereka di antaranya Cinta Semu, Mimpi Terindah dan Aku Padamu. Persiapan seperti latihan pun sudah mereka lakukan demi kelancaran acara berkonsep reuni ini.

"Kita udah 2 kali ketemuan, yang pertama emang kita duduk untuk membahas sekarang gimana sih kita. Terus keduanya kita latihan. Kita 3 jam full latihan," lanjut Fla.

Tofu berdiri sejak tahun 1999 lalu dengan formasi Uya Kuya, Fla dan Anton. Namun, pada 2003, Uya memutuskan hengkang dan bersolo karier.

Posisi Uya pun kemudian digantikan oleh Joeniar Arief. Tofu terakhir kalo merilis album pada 2006 lalu dengan judul The Best of Tofu: Playlist.