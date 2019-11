JAKARTA - Grup vokal Project Pop turut memeriahkan panggung Dahsyatnya Musik di acara MNC Fest 2019. Acara yang digelar di Parkiran Timur Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat itu sebagai penanda ulang tahun MNC ke-30 tahun.

Kebahagiaan turut dirasakan Project Pop karena mereka bisa terlibat di ulang tahun MNC Group. Bagi pelantun Bukan Superstar ini, MNC Media menjadi bagian pendukung karier bermusik selama 23 tahun.

"Terima kasih telah mengundang kami, karena lewat program musik di MNC, Project Pop bisa mengenalkan karya kami ke masyarakat," ujar Tika Panggabean, Minggu (3/11/2019).

Yossi menambahkan, "Saya juga lama mengisi program radio di MNC Group. Jadi Project Pop punya banyak kenangan sama media besar ini."

Untuk itu, Project Pop mempersembahkan penampilan terbaik mereka di ulang tahun MNC Media. Tembang lawas hingga teranyar dibawakan Udjo cs di panggung.

Tu Wa Ga Pat, Dangdut Is The Music of My Country, Goyang Duyu menjadi setlist Project Pop. Bahkan lima membernya menggabungkan lagu dangdut di sela penampilan mereka.

"Angkat tangan kalian ke atas, jempolnya jangan lupa, kita dangdutan bareng!" pinta Yossi.

Hello Dangdut, Kopi Dangdut, Penasaran, hingga Mandi Madu menjadi pilihan Project Pop. Selain itu, lagu mereka bertajuk Pacarku Superstar dibuat kekinian.

Ya, lagu yang pernah hits tahun 2009 itu menceritakan seorang masyarakat biasa mencintai artis idola. Dian Sastro, Inul Daratista, hingga aktor luar negeri, Jerry Yan alias Tao Ming Ste menjadi bagian lirik tersebut.

Kini lirik itu berubah sesuai zamannya seperti sosok Via Vallen, Ikbal Ramadhan, Vanesha Prescilla hingga Didi Kempot yang viral di masyarakat.

Hal itu menjadi nuansa baru bagi penonton yang juga heboh menyambut penampilan Project Pop. Ingatlah Hari Ini menjadi pamungkas grup vokal yang mengusung konsep 5 Body 6 souls tersebut.