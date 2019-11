LOS ANGELES - Bagi para pencinta fim Disney pasti sudah tak asing lagi dengan Artis Hollywood Elle Fanning. Aktris kelahiran 9 April 1998 itu berperan sebagai Aurora di film Maleficent yang tayang pertama kali tahun 2014 dan ia kembali hadir sebagai Aurora di Maleficent 2 tahun ini.

Maleficent: Mistress of Evil merupakan sekuel dari film Maleficent yang tayang pada 2014, di film pertamanya Maleficent menceritakan tentang peri cantik dan baik pada saat muda.

Pengkhianatan membuat dirinya berubah menjadi jahat, Maleficent berbuat jahat kepada Aurora sebagai bentuk balas dendam terhadap perbuatan ayah Aurora, Raja Stefan.

Sejak tayang di Bioskop pada 16 Oktober lalu, film Maleficent berhasil mencuri perhatian para penggemarnya, film Maleficent : Mitress of Evil juga berhasil menggeser posisi Joker yang berada diperingkat teratas box office.

Wanita berusia 21 tahun itu merupakan putri Disney termuda, penampilannya kerap mencuri perhatian dan menjadi idola dari kalangan pecinta film.

Mari mengenal Ella Fanning lebih jauh, berikut ini 4 fakta menarik yang telah dirangkum Okezone.

1. Mulai berakting pada saat berusia 2 tahun

Elle Fanning debut sebagai pemain film lewat I Am Sam (2001), ia menggantikan peran sang kakak, Dakota Fanning.

2. Sudah membintangi lebih dari 50 judul serial dan film

Walaupun masih berusia muda, Elle Fanning memiliki prestasi yang cemerlang di industri film, puluhan film telah dibintangi Elle, salah satu diantaranya saat ini sedang tayang di bioskop-bioskop Indonesia yaitu Maleficent 2, sebelumnya Elle juga membintangi film How to Talk to Girls at Parties (2017), film Merry Shelley (2017) dan I Think We're Alone Now (2018).

3. Menjadi Juri Termuda di Festival Fim Cannes 2019

Ella Fanning merupakan juri termuda di Festival Cannes 2019, ia bergabung dengan tim panelis dari Italia, Alejandro G, Inrritu dan Alice Rohrwacher.

4. Cicit Raja Edward III

Tak disangka bahwa Ella Fanning adalah cicit ke 22 dari Raja Edward III yang memimpin Inggris pada abad ke-14. Elle merupakan sepupu Kate Middleton.