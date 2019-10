JAKARTA - Sudah dua tahun Aming bercerai dari Evelyn Nada Anjani. Tetapi komedian 38 tahun itu ternyata masih mencintai mantan istrinya hingga saat ini. Hal itu terungkap melalui tayangan YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (29/10/2019).

Deddy menanyakan perihal perasaan pemilik nama asli Aming Supriatna Sugandhi itu kepada sang mantan istri. Namun awalnya Aming tak menjawab secara pasti.

"Beyond. Udah nanti gue jelasin apa alasannya," kata Aming.

Baca juga: Blakblakan, Aming Ngaku Konsumsi Ganja saat SD

Tapi Deddy tampak tak puas hati saat menerima jawaban Aming. Presenter berkepala plontos itu kembali mempertajam pertanyaannya. "Now, you still love her? (Sekarang kamu masih mencintai dia? (Evelyn)," tanya Deddy

"Until this day (sampai hari ini)," balas Aming.

Rasa cinta Aming kepada Evelyn juga terlihat ketika Deddy menyinggung soal pernikahan mereka. Deddy menilai tingkah mesra dalam pernikahan mereka adalah rekayasa.

"Elo tuh membuat pernikahan elo seakan-akan sebagai dua sejoli yang paling indah hidup. Enggak, itu bohong, itu setingan," kata Deddy. Baca juga: Betawi Banget, Young Lex Beberkan Nama untuk Calon Buah Hatinya Aming membantah perkataan Deddy. Ia mengaku menikahi Evelyn karena cinta dan merasa kesal dengan orang yang selalu menganggap pernikahannya hanya kebohongan. "Ada yang bilang itu settingan segala macem, sok tahu banget. Itu cinta banget." jelas Aming. Apalagi Aming menikahi Evelyn yang kala itu penampilannya masih seperti laki-laki akibat efek hormon yang telah digunakan sekira tujuh tahun lamanya. Selama pernikahan itu, Evelyn juga sempat mengandung buah cinta mereka yang tak sempat lahir. Aming dan Evelyn Nada Anjani menikah pada Juni 2016 namun pada Juni 2017 mereka memutuskan bercerai. Pada Mei 2019 keduanya dikabarkan kembali dekat namun sayangnya hubungan itu gagal lagi. Saat ini Evelyn sedang menjalin hubungan dengan Roy Kiyoshi.