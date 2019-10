JAKARTA – Amel Carla sempat merasakan euforia sebagai pecinta musik Korea atau K-Pop. Salah satu pengalaman yang paling istimewa baginya yaitu ketika sang idola yakni Seungri, mantan personel BIGBANG mengikuti dirinya.

Mendapati sang idola mengikuti Instagram pribadinya, Amel pun histeris. Terlebih, saat itu BIGBANG mulai tak begitu aktif lantaran para personelnya mulai menjalani wajib militer.

Baca Juga:

Ibu Kota Pindah, Amel Carla Berharap Kalimantan Timur Semakin Maju

Salshabilla Adriani Pilih Amel Carla Kolaborasi Demi Hindari Lagu Cinta

“Iya, teriak sih (di-follow Seungri), karena mereka mulai vakum kan di BIGBANG tapi teriak juga karena excited banget kayak, ini idola gue loh,” lanjut gadis 18 tahun tersebut.

Amel pun membeberkan kronologi bagaimana akun Instagramnya diikuti oleh Seungri. Menurut gadis 18 tahun itu, awalnya dia membubuhkan komentar di unggahan penyanyi 28 tahun tesebut.

“Aku komen di Instagramnya Seungri. Waktu itu dia lagi di Bali sama kak Raline Shah. Amel kaget dong lihatnya. Dia baru satu menit nge-post, Amel komen saja 'lah tiba-tiba di Bali lo bang' kayak gitu, itu capslock semua terus dia like dan dia follow,” kisah Amel.

Tak sekadar saling mengikuti di Instagram, rupanya Amel juga sempat saling berbalas pesan. Namun menurut Amel, percakapan tersebut hanya sebatas hubungan idola dan penggemar.

Baca Juga:

Blakblakan, Young Lex Akui Istri Hamil Duluan

Eriska Nakesya Akui Terpaksa Menikahi Young Lex

“Kita juga sampai DM-an. Amel DM ‘thanks for following me’, dia balas ‘thanks for support’. Ya basa-basi antara idola dan fans nya saja gitu kan. Tapi itu jadi hariku dan bulanku banget. Salah satu pengalaman yang enggak bisa dilupakan,” lanjtunya.

Amel pun memetik pelajaran dari perlakuan Seungri yang begitu ramah terhadapnya. Dengan begitu, Amel juga berusaha melayani fansnya sebaik mungkin.

“Kita harus layani fans-fans kayak mereka juga. Padahal kalo dipikir enggak ada hubungan Seungri sama fans Amel,” tutupnya.

Baca Juga:

Artis Inisal PA Diduga Telibat Kasus Prostitusi Online

Tak Dipublikasikan Jadi Mualaf, Berikut Deretan Fakta Pernikahan Young Lex

Ditelusuri Okezone dari Instagram pribadinya, hingga saat ini Seungri masih tetap mengikuti akun Instagram Amel. Meskipun Instagram Seungri terakhir aktif pada Maret lalu.