SEOUL – Hwall memutuskan mundur dari boyband The Boyz sejak Rabu (23/10/2019). Alasan ini berkaitan dengan kondisi kesehatan pria bernama asli Heo Hyun Jun itu.

Hwall menuliskan pesan perpisahan kepada penggemar The Boyz, THE B atas keputusannya tersebut. Penyanyi 19 tahun itu merasa sedih karena harus pergi dengan cara seperti ini.

“Maaf hanya bisa menyapa kalian melalui tulisan ini. THE B yang sangat aku hargai dan cintai, terima kasih karena selalu menjadi kekuatan untukku. Memberikan cinta di saat aku mengalami kesulitan dan saat aku merasa lelah,” tulis Hwall seperti dikutip dari Soompi.

Tak mudah bagi Hwall untuk hengkang saat kariernya yang baru berjalan 2 tahun bersama The Boyz. Namun keputusan itu dibuat setelah ia tak lagi merasa mampu berada di panggung dengan cedera kakinya.

“Menjadi beban besar bagiku untuk tampil di panggung dalam keadaan tidak sempurna karena berbagai alasan kesehatan. Keputusan ini juga telah dirundingkan dengan keluarga, rekan dan agensi,” tutur Hwall.

Hwall juga meminta maaf kepada member The Boyz karena tidak bisa bersama-sama meneruskan impian mereka di panggung. Meski demikian, dukungan akan terus diberikan pria kelahiran Busan ini kepada grupnya.

“Untuk The Boyz yang selalu kuanggap sebagai saudara, aku menyesal tak bisa berada di samping kalian,” imbuh Hwall.

Ia menambahkan, “Aku akan bekerja lebih keras dan tumbuh lebih baik, bukan sebagai Hwall The Boyz, tetapi sebagai Heo Hyun Jun mulai sekarang.”

Selain Hwall, Cre.ker Entertainment sebagai agensi sudah lebih dulu merilis pernyataan mundurnya penyanyi kelahiran Busan itu dari The Boyz. Agensi menyatakan jika kondisi pergelangan kaki yang tak lagi baik serta beban mental menjadi alasan hengkangnya Hwall.

Sebagai informasi tambahan, Hwall mengalami cedera kaki dan mengharuskannya menjalani operasi pada 27 Maret 2018. Ia sempat vakum dari kegiatan bersama 11 member The Boyz. Hwall sempat comeback saat The Boyz merilis album The Sphere.

Sayang pada Juni 2019, Hwall kembali harus hiatus karena alasan kesehatan hingga kini memutuskan hengkang dari The Boyz. Operasi dan rehabilitasi yang dijalani tak cukup membantu Hwall untuk mengembalikan kesehatan kakinya.