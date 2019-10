JAKARTA - Wulan Guritno tampaknya sangat bahagia saat berlibur di Sumba. Ibu tiga anak itu pun mengunggah fotonya saat sedang berada di air terjun Matayangu lewat akun Instagramnya pada Rabu (16/10/2019).

Wulan pun menceritakan pengalaman serunya selama berada di daerah yang terletak di Nusa Tenggara Timur itu. untuk bisa menikmati keindahan air terjun Matayangu, Wulan mesti berjuang bersama sembilan teman perempuannya.

"Setelah trekking hiking +- 1,5 jam di medan yang bisa dibilang berat di Sumba Barat sampailah kita di spot ini. Langsung nyemplung berenang. Magis banget air juga suasananya," tulis Wulan.

"Kalau disuruh mengulang sekarang mungkin mikir lagi, anak tiga shay. But hey, enggak nyangka dengan keterbatasan kita ada yang tidak olahraga, pakai sendal, kejerembab di sungai, kepeleset, merosot, dzikir sepanjang perjalanan. Bahaya memang, but we did it," sambungnya.

Dalam foto, Istri Adilla Dimitri itu tampak membelakangi kamera dan mengangkat kedua tangannya. Wulan seolah sedang menikmati keindahan air terjun Matayangu yang terpampang di hadapannya. Baca Juga: Wiranto Ditusuk, Wulan Guritno Sayangkan Lemahnya Keamanan Wulan juga tampil seksi dengan mengenakan bikini hitam dan celana pendek bergaris hijau dan ungu. Bagian punggungnya terbuka sehingga memperlihatkan tato bergambar bendera Indonesia dan Inggris. Kemunculan tato di punggung aktris 38 tahun itu pun sukses membuat sejumlah netizen salah fokus. Diantaranya mengaku baru mengetahui bahwa Wulan memiliki tato. "Baru tahu kalau punya tato," kata salah satu netizen. Baca Juga: Istri Berkerudung saat Syukuran 7 Bulan, Young Lex Jadi Mualaf? "Baru tahu ada tatonya di punggung," timpal netizen lainnya. Ada juga yang memuji tato di punggung Wulan yang bergambar bendera Indonesia dan Inggris tersebut. "Tatonya cantik," puji seorang netizen.