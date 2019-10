JAKARTA - Sebagai pengantin baru, Cut Meyriska dan Roger Danuarta kerap dihantui pertanyaan soal momongan. Namun perempuan yang kerap disapa Chika itu mengaku belum melaksanakan program kehamilan.

"Kita sih enggak program (kehamilan)," ujar Cut Meyriska, dikutip dari tayangan Starpro Indonesia, Minggu 13 Oktober 2019.

Chika mengaku tidak ingin terburu-buru untuk memiliki anak. Karena ia yakin,Tuhan pasti akan memberikan hadiah terindah untuk mereka berdua saat waktunya sudah tepat.

Baca juga: Begini Kehidupan Cut Meyriska dan Roger Danuarta Paska-menikah

"Allah pasti akan memberikan (anak) di waktu yang pas, di tempat yang pas. Jadi kita enggak mau terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru gitu. Jadi semua natural dan alami aja, kan juga baru nikah," jelas Chika.

Meski tidak ingin terburu-buru, pasangan yang telah menikah pada 17 Agustus 2019 itu tidak berniat menunda punya anak. Mereka tentu akan senang apabila Allah SWT sudah menggariskan kehadiran buah hati untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga.

"Kita enggak menunda-nunda ya, anak itu kan rezeki dari Allah. Allah kasihnya berapapun kami pasti akan menerimanya dengan senang hati," tutur suami Cut Meyriska, Roger.

Sebelumnya Chika sempat diisukan tengah berbadan dua saat menikmati bulan madu dengan Roger di Singapura. Dugaan tersebut berkembang lantaran sahabatnya, Marcella Simon menyebutnya kerap merasakan mual. Lewat Insta Story-nya pada September 2019, dia meminta Chika untuk melaksanakan pemeriksaan kehamilan.

Baca juga: Rey Utami dan Pablo Benua Copot Farhat Abbas dari Kuasa Hukum

'Soooo happy melihat ini. Sudah enakan @cutratumeyriska? kalau masih mual, buru-buru ke RS cek! You have to know before your flight back (kamu harus tahu beneran hamil atau tidak sebelum penerbangan pulang), loh. Kok gue yang deg-degan," tulis Marcella Simon.

Unggahan aktris 30 tahun itu kemudian ditanggapi Cut Meyriska dengan mengamininya. Lewat Insta Story, Chika menuliskan, "Bismillah."