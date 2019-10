JAKARTA - Afgan tampaknya sudah mulai berani memamerkan kemesraannya dengan Rossa di hadapan publik. Memperingati hari ulang tahun pelantun Tegar yang ke-41 tahun, Afgan membagikan foto mesra mereka di akun Instagramnya pada Rabu (9/10/2019).

Dalam foto, Afgan dan Rossa bak pasangan kekasih yang tengah dimabuk asmara. Afgan tersenyum manis menghadap kamera sementara Rossa terlihat mendekap lengan dan mendekatkan wajahnya di samping pipi Afgan.

Nuansa mesra tak hanya terlihat dari pose foto mereka. Afgan dan Rossa juga kompak mengenakan pakaian berwarna hitam sehingga membuat dua penyanyi itu seperti pasangan kekasih yang serasi.

Kemudian Afgan membubuhkan keterangan untuk melengkapi foto unggahannya. Ia menuliskan ucapan ulang tahun kepada rekan duetnya dengan kata manis berbahasa inggris.

Afgan mengatakan bahwa Rossa adalah seseorang yang selalu setia dengannya dalam keadaan apapun. Pria 30 tahun itu pun juga menjanjikan hal yang sama kepada Rossa.

"Happy birthday to the person who's always stickin with me thru thick and thin. No matter what. Promise you the same too. You always have my best interest at heart. (Selamat ulang tahun untuk orang yang selalu bertahan dengan saya, apa pun yang terjadi. Berjanjilah padamu juga. Anda selalu memiliki tempat terbaik di hati saya)," tulis Afgan.

Unggahan Afgan itu langsung menarik perhatian warganet. Banyak dari mereka yang mempertanyakan hubungan kedua penyanyi Tanah Air itu.

"Best interest at heart itu apa?? Tolong udah setahun enggak bisa tidur mikirin statusnya," tulis seorang warganet.

Akibat aksi mesra yang dilakukan Afgan dan Rossa dalam foto tersebut, diantaranya bahkan meminta keduanya untuk segera melanjutkan hubungan ke pelaminan.

"Tolong dong nikah aja udah, greget banget lihatnya," kata warganet. Lainnya ikut menimpali, "Selalu bahagia untuk kakak. Cepat nikah buruan. Cuss hayuk."