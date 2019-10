JAKARTA - Joe Taslim semakin menunjukkan eksistensinya di dunia perfilman Hollywood. Ia akan bermain dalam film Mortal Kombat yang diproduseri oleh James Wan tersebut sebagai karakter Sub Zero.

Diadaptasi dari video game berjudul sama, Mortal Kombat sangat dinantikan kehadirannya. Hal itu juga membuat Joe merasa terbebani karena ekspektasi tinggi yang menghantuinya.

"Sulit, challenging sih, ya ini kan game fighting terlaris di dunia ya, dari tahun 1996. Jadi, tantangannya karena ini karakter yang idolanya bukan cuma di Indonesia dan Asia, tapi seluruh dunia pastinya. Pasti orang ekspektasinya besar ketika saya meranin karakter ini," kata Joe saat ditemui beberapa waktu lalu.

Untungnya beban berat yang dipikul menjadi lebih ringan karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Joe Taslim mengaku dukungan mengalir deras kepadanya dari tim produksi hingga di media sosial.

Joe Taslim cukup tersanjung karena karakter Sub Zero dipercayakan kepadanya. Sebelum skenarionya jadi, Joe memang sudah diincar langsung untuk memerankan tokoh tersebut.

"Bahwa mereka saat penulis menuliskan karakter ini memang mengkhususkan buat saya, they said it's for me. Emang karakter lain mereka masih nyari tapi Zub Zero itu emang (buat) saya. Just for you, mereka bilang. Ya plesure banget, karena plesure itu yang buat kita hidup," jelasnya.

Saat ini proses syuting sendiri masih berlangsung. Mortal Kombat rencananya akan dirilis pada Maret 2021.