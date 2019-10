CANBERRA - Penyanyi asal Australia, Natalie Imbruglia tengah diselimuti kebahagiaan. Ia baru saja melahirkan bayi laki-laki dari hasil donor sperma.

Kebahagiaan itu Natalie bagikan melalui unggahan di akun Instagramnya pada Selasa (8/10/2019). Dalam foto, terlihat tangannya sedang menggenggam tangan mungil buah hatinya.

Bersamaan dengan unggahannya, pelantun Torn itu menuliskan keterangan dan mengumumkan nama lengkap putranya.

"Welcome to the world.. Max Valentine Imbruglia. My heart is bursting #myboy (selamat datang di dunia, Max Valentine Imbruglia. Hatiku meledak #putraku)" tulis Natalie.

Sayang, Natalie tak memperlihatkan wajah utuh Max. Yang tampak dalam foto itu hanyalah piyama belang-belang hitam dan putih yang dikenakan sang buah hati.

Melansir Daily Mail, Natalie Imbruglia telah mengumumkan kehamilan pertamanya pada bulan Juli. Perempuan 44 tahun itu menjalani proses in vitro fertilisasi dengan bantuan donor sperma.

Namun Natalie belum mengungkapkan identitas ayah sang anak.

Natalie sempat menikah dengan mantan vokalis Silverchair, Daniel Johns selama lima tahun dan harus berpisah pada 2008.

Kemudian ia mengumumkan kedekatannya dengan Matt Field pada 2017, tetapi keduanya tak terlihat bersama lagi sejak tahun lalu.