JAKARTA – Glenn Fredly membawa pesan kedamaian di Synchronize Festival 2019. Salah satu hal yang disinggung pelantun Adu Rayu ini adalah propaganda terhadap orang Papua, yang selama ini menjadi isu nasional.

Glenn Fredly mengatakan tudingan pada orang-orang Papua soal kejahatan mereka adalah kebohongan. Bahkan pria 44 tahun itu lantang menyebut orang-orang yang menebar kabar tersebut justru lebih patut dicurigai daripada saudara di Papua.

“Jangan pernah percaya propaganda bahwa saudara Papua itu jahat semua. Orang-orang yang ingin memecah belah persatuan, itulah orang jahat, teman-teman,” ujar Glenn Fredly dengan lantang di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta pada 4 Oktober kemarin.

Sebagai putra daerah dari Indonesia Timur, Glenn Fredly tak ingin saudaranya di Papua menjadi sasaran objek oknum tak bertanggung jawab. “Saya kenal saudara di Papua dan hidup bersama mereka. Jadi jangan percaya kabar orang Papua itu jahat, salam perdamaian!” imbuh suami Mutia Ayu ini.

Melengkapi pesan kedamaiannya itu, pria asal Ambon ini spesial membawakan lagu Tanah Perjanjian (Papua) yang Glenn ciptakan bersama Ras Muhammad tahun 2012 lalu. Ia kemudian menyanyikan lagu daerah Yamko Rambe Yamko.

Tak hanya menyinggung Papua, sebagai musisi dengan label ‘solois romantis’, Glenn Fredly juga membawakan lagu-lagu cinta di panggung Dynmaic tersebut. Lebih dari 10 lagu dinyanyikan Glenn, seperti Karena Cinta, Luka dan Cinta, Terserah, Akhir Cerita Cinta, Adu Rayu, Cinta dan Rahasia serta beberapa lagi lainnya.

Sambutan meriah diberikan penonton atas aksi panggung Glenn. Mereka ikut bernyanyi bersama mantan kekasih Aura Kasih itu. Bahkan saat lagu Hikayat Cinta diaransemen menjadi lagu dangdut oleh Glenn, penonton ikut larut bergoyang.

Meski waktu menunjukkan larut malam, namun energi dari Glenn Fredly maupun penonton yang hadir seakan tak padam. “Terima kasih teman-teman atas semangatnya malam ini,” ujar Glenn sebelum pamit.

Synchronize Festival 2019 masih akan berlanjut di hari ini, Sabtu 5 Oktober 2019 dengan puluhan penyanyi yang siap tampil mulai pukul 14.00 WIB. Frau, Dialog Dini Hari, The Upstairs, Tulus, Seringai, Gugun Blues Shelter, Project Pop, Nidji, Gigi, The Panturas, Tuan Tiga Belas hingga Feel Koplo menjadi pengisi line up hari ini.