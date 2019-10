JAKARTA - Akun Instagram gosip @lambe_turah mendadak kembali menjadi perbincangan hangat di jagad maya. Bukan karena kemunculan gosip terbaru, namun akun Lambe Turah yang fenomenal dan memiliki followers lebih dari 7 juta orang tersebut diketahui mendadak hilang dari peredaran sejak Jumat 27 September 2019.

Melalui unggahan di akun @gosipjulidofficial, seseorang bernama Achamd Furqon, mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan report pada akun Lambe Turah. Pemilik akun Achmad Furqon ini mengaku dengan sengaja melakukan report pada akun Lambe Turah, lantaran dianggap merupakan sumber ghibah banyak orang.

Baca juga: Atta Halilintar Bongkar Sosok di Balik Lambe Turah

"Oke di sini gue jawab, banyak yang nanya 'Kenapa lu report si lambe turah?'. Sekarang putar pola pikir anda, simak baik-baik perkataan ini. Instagram tersebut suka ngeghibah, tukang pamer, umbar aib, tebar sensasi, pantas dicontoh enggak? Enggak kan, so penjelasan gue sudah sangat jelas," tulis akun Achmad Furqon.

Lebih lanjut, aku tersebut menyebut bahwa dirinya secara sengaja melakukan report hanya pada akun Lambe Turah saja. Sebab, akun tersebut merupakan raja dari para akun-akun gosip lain yang bertebaran di Instagram.

Baca juga: Pose Seksi Vanessa Angel di Pantai, Netizen Salah Fokus ke Dada

"Kenapa yang di report hanya lambe turah?', karena disitulah rajanya gosip dan ghibah, maka dari itu gue tebas raja terakhirnya sekalian biar enggak ngegposip lagi. Open your mind // don't be like a child," lanjutnya.

Tak hanya sampai di situ, Achmad Furqon juga menyebut bahwa akun Lambe Turah sudah tak lagi bisa digunakan selamanya. Sebab, pihak Instagram dikabarkan telah melakukan penghapusan permanen pada akun yang kerap memasang iklan, dan melakukan promosi musik hingga film Tanah Air.

"Update: Instagram tersebut sudah resmi di delete permanently oleh pihak Instagram dan tidak bisa dikembalikan / dipulihkan kembali," tutupnya.

Sementara itu, bukan baru kali ini saja akun Lambe Turah menghilang dari peredaran. Pada awal 2019 lalu, akun tersebut juga tak bisa diakses, namun kembali lagi tak lama setelah itu.