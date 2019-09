30 September merupakan hari lahir penyanyi hitam manis asal Ambon Glenn Fredly Deviano Latuihamallo atau yang kerap dikenal sebagai Glenn Fredly. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh penyedia layanan pemutar musik streaming Joox untuk menampilkan kumpulan hits terlaris Glenn Fredly.

Sebut saja You Are My Everything, Kisah Romantis, Pantai Cinta, L.O.V.E, Dansa, Pengakuan Lelaki, Di Seberang Hati, Nada Jiwa, Pada Satu Cinta, Selalu Tersenyum, Akhir Cerita Cinta, Di Sisa Hati, Pelangi, Tega, Kisah Yang Salah, RRP Anthem, Jauh, Happy Sunday, Kugadaikan Cintaku, Seandainya, Sayangi Bimi Hari Ini, dan masih ada lagi lagu-lagu lain. Anda bakal ikut bahagia bersama Glenn yang hari ini merayakan ulang tahun ke-44.

Salah satu lagu favorit yang sempat hits di tahun 2002 dari Album Selamat Pagi adalah lagu Akhir Cerita Cinta. Lagu bergenre pop ini mengisahkan kepedihan dan rasa malu yang dialami seseorang setelah putus/diputus atau pisah dengan pasangannya. Kini dia harus menjalani semua sendiri setelah kisah manis yang dibanggakannya usai.

Sandiwarakah selama ini

Setelah sekian lama kita telah bersama

Inikah akhir cerita cinta

Yang sekalu aku banggakan

Didepan mereka

Entah dimana kusembunyikan rasa malu

Kini harus aku lewati

Sepi hariku

Tanpa dirimu lagi

Biarkan kini ku berdiri

Melawan waktuku

Untuk melupakanmu

Walau sakit hatiku

Namun aku bertahan

Entah dimana kusembunyikan rasa malu...

Kini harus aku lewati

Sepi hariku

Tanpa dirimu lagi

Biarkan kini kuberdiri

Melawan waktu

Kini harus aku lewati

Tanpa dirimu...

Biarkan kini ku berdiri

Tanpamu

Tanpa kehadiran dirimu

Namun aku bertahan

(ABD)