JAKARTA – Barbie Kumalasari dikabarkan akan bercerai dengan suami sirinya, Galih Ginanjar yang kini meringkuk di penjara Polda Metro Jaya. Namun hal itu buru-buru ditepis Kumalasari, ia menyebut hubungannya dan sang suami baik-baik saja.

“Enggak ada (cerai), gosip itu,” tegas Barbie Kumalasari saat dihubungi Okezone pada Kamis (26/9/2019).

Harmonisnya hubungan tersebut dibuktikan Barbie Kumalasari dengan menjenguk Galih Ginanjar di penjara belum lama ini. Ibu satu anak itu menceritakan pertemuan haru antara dirinya dan pesinetron Cinderella tersebut.

“Tadi kami berpelukan, kemudian matanya sempat berkaca-kaca melihat aku datang. Terus diledekin sama teman-temannya di lapas. Mereka bilang ‘Tuh kan, datang istrinya,’” kisah Barbie.

Tangis haru Galih Ginanjar bukan tanpa sebab. Kumalasari membocorkan jika sang suami sempat ngambek hampir sebulan pada dirinya.

“Dia (Galih) hanya ngambek. Soalnya dulu itu aku jenguk hampir setiap hari, tapi belakangan ini datang hanya seminggu sekali. Dia cemberut, tapi aku memahami, mungkin ingin ketemu istri ya enggak apa-apa,” ujar pelantun Terima Kasih ini.

Kumalasari menjelaskan, alasan jarang menjenguk Galih lantaran kesibukan pekerjaan saat ini. Beruntung, pada akhirnya sang suami memahami penjelasan tersebut sehingga tidak ada lagi perasaan kesal apalagi ngambek pada istrinya.

“Alhamdulillah ngerti, dan aku juga introspeksi diri tugasku sebagai istri. Besok-besok lebih sering jenguk walaupun waktunya sebentar,” tuturnya.

Kabar perceraian Kumalasari dan Galih Ginanjar dipicu setelah perempuan yang mengaku pernah tinggal di Nevada, Amerika Serikat ini akrab dengan Boy William. Kumalasari tak menampik adanya pertemanan baik yang dijalin olehnya dan sang presenter, namun tidak merujuk pada hubungan cinta.

“Enggak ada apa-apa, kami hanya berteman. Lagipula Boy William sudah mau menikah,” kata Barbie mengklarifikasi.

Selain kedekatan tersebut, pemicu lain kabar perceraian itu berhembus setelah Kumalasari menyebut Galih adalah mantan suaminya di acara Call Me Mel iNews pada 17 September lalu.

Semua berawal dari pertanyaan ‘Yes atau No’ yang dilontarkan dua host acara tersebut, Melaney Ricardo dan Ichsan Akbar. Melaney bertanya, apakah Kumalasari merindukan sang suami yang kini mendekam di dalam penjara.

“Of course I very miss Galih. Because he was my husband,” jawab Kumalasari dengan percaya diri.

Mendengar jawaban tersebut, Ichsan tersentak dan menjelaskan arti dari kata yang diucapkan Kumalasari. “He was my husband, artinya dia (Galih Ginanjar) dulu suami saya. Berarti (kalian) sudah cerai,” sambungnya.

Kumalasari kemudian mengatakan jika ia belum bercerai dan hanya tertawa mendengar kalimat yang dikoreksi Ichsan Akbar tersebut.