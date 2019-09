LOS ANGELES – Kodi Lee membukukan sejarah baru dalam ajang America’s Got Talent yang mencapai babak final pada 18 September silam. Di tengah keterbatasan fisiknya, dia sukses menjuarai ajang tahunan tersebut.

Meski kehilangan penglihatan dan berjibaku dengan autisme namun musikalitasnya tetap memukau para juri: Simon Cowell, Gabrielle Union, Julianne Hough, dan Howie Mandel. Dengan permainan pianonya yang ciamik, Kodi Lee melaju ke babak final dengan melantunkan Lost With You.

Penampilan apik Kodi lainnya terlihat ketika dia berkolaborasi dengan pemenang X-Factor, Leona Lewis. Mereka menyanyikan You Are The Reason milik Calum Scott. Penampilan itulah yang membawa Kodi Lee menyingkirkan pesaingnya, Detroit Youth Choir.

Atas keberhasilannya menjuarai America’s Got Talent 2019, Kodi Lee mendapatkan hadiah sebesar USD1 juta atau setara Rp14 miliar. Penyanyi kelahiran California, Amerika Serikat itu juga dijadwalkan tampil di Paris Hotel Casino, Las Vegas, pada 7-10 November 2019.

“Tak bisa dipercaya dan ini pengalaman yang luar biasa,” kata Kodi Lee yang ditemani sang ibu, Tina saat diwawancarai CBS News, pada 19 September 2019.

Kodi Lee menarik perhatian juri America's Got Talent 2019, saat melantunkan A Song for You, pada Mei 2019. Simon Cowell menyebut, pertunjukan Kodi Lee itu merupakan hal yang tak akan pernah dilupakannya. "Apa yang baru saja kau tampilkan benar-benar luar biasa. Aku akan selalu mengingat momen ini!" Tina mengaku, meski mengidap autisme dan kehilangan penglihatannya, Kodi Lee tetap memiliki kesempatan yang sama dengan banyak orang di luar sana. "Dia bisa membuktikan dirinya lewat musik," ujar Tina bangga.