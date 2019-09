LONDON – Penyanyi Sinead O'Connor diketahui menjadi mualaf sejak Oktober 2018. Kepada Good Morning Britain pada 16 September 2019, dia mengaku, menyadari sesuatu setelah membaca Alquran.

O’Connor menegaskan, dia sebenarnya sudah memeluk agama Islam sejak lahir. Hal itu disadarinya setelah benar-benar menjadi muslim dan mendalami Alquran. “Setelah membaca Alquran, aku bilang, ‘Ya Tuhan, jadi selama ini aku adalah seorang muslimah dan aku tak tahu tentang itu,’” kata O’Connor seperti dikutip dari Metro, Jumat (19/9/2019).

Dia menjelaskan berdasarkan Alquran, setiap orang terlahir sebagai muslim. “Bagaimanapun pemikirannya, mereka adalah muslim. Jadi itulah yang terjadi padaku selama ini,” imbuhnya.

Selain berbagi pengalaman tentang Alquran, Sinead O’Connor juga menceritakan reaksi publik terhadap keputusannya berpindah agama. Dia tak menampik kerap menerima prasangka buruk atas keputusannya berpindah agama.

Sinead O'Connor cukup memaklumi hal tersebut, karena di masa lalu dia dikenal sebagai sosok yang cukup kontroversial. “Mereka melecehkanku (secara verbal). Tapi entah bagaimana itu malah membuatku bangga. Sulit bagiku menjelaskannya, tapi begini, aku merasa lebih baik ketika mereka membenciku karena aku seorang muslim,” katanya.

Meski sempat ada yang meremehkannya, namun O’Connor bersyukur masih ada orang-orang yang memberikan respons positif atas keputusannya menjadi mualaf. “Orang-orang muslim itu baik, lemah lembut, dan sangat menyenangkan,” imbuhnya.

Selama acara itu berlangsung, O’Connor juga bercerita tentang hubungan baik dengan keempat anaknya: Roisin Waters, Yeshua Bonadio, Shane Lunny, dan Jake Reynolds. “Luar biasa. Anak-anakku sangat bangga padaku. Bagi mereka, aku hanyalah seorang ibu,” ungkapnya.

Sinead O’Connor merupakan penyanyi dan penulis lagu yang memulai debutnya di era ‘80-an lewat album ‘The Lion and the Cobra’. Dia kemudian mencapai kesuksesan pada 1990, saat merilis lagu Nothing Compares 2 U yang diciptakan mendiang Prince.

Selain bermusik, Sinead tak jarang menimbulkan kontroversi. Pada November 2018, dia mendapat kritik pedas warganet setelah melontarkan perkataan rasis. “Aku tak akan lagi menghabiskan waktu dengan orang kulit putih (non-muslim). Tidak untuk alasan apapun karena mereka menjijikkan.”

Namun pada September 2019, Dia akhirnya meminta maaf dan menyadari kesalahannya. “Itu perkataan yang sangat rasis. Aku tak pernah berpikir, bisa mengatakan hal tersebut,” kicau Sinead O'Connor.*

