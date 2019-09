JAKARTA - Salah satu festival film tanah air bertajuk Bali Internasional Film Festival (Balinale) 2019 siap digelar pada 24 hingga 29 September mendatang. Bertempat di Cinemaxx Sidewalk Jimbaran, Badung, Bali acara ini akan menampilkan film dari 28 negara.

Nantinya, akan ada 92 film dari 28 negara akan diputar. 27 film di antaranya merupakan film Indonesia, baik yang sudah tayang di bioskop maupun belum.

Ini merupakan penyelenggaraan Balinale yang ke-13, usia yang cukup panjang untuk satu penyelenggaraan festival film internasional di Indonesia

Nampaknya, film Indonesia mendapatkan porsi yang lebih di festival ini agar mendapatkan apresiasi.

“Perkembangan film Indonesia baik dari segi kuantitas dan kualitas semakin menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Oleh karenanya kami juga memberikan ruang apresiasi bagi film garapan sineas lokal untuk ditayangkan di Balinale. Harapannya, film Indonesia mendapatkan apresiasi dari penonton,” ujar Founder & Executive Director of Balinale, Deborah Gabinetti.

Salah satu film yang mendapat kesempatan tayang di festival ini adalah film karya Djenar Maesa Ayu yang berjudul If This Is My Story.

Meskipun belum tayang di bioskop, film tersebut rupanya dibintangi aktor seperti Cornelio Sunny, Sha Ine Febriyanti, dan Reza Rahardian.

Djenar pun berencana untuk memboyong para pemainnya untuk datang ke Bali.

"Tentu saya senang film yang belum masuk bioskop ini bisa tayang di festival seperti Balinale. Ini bukan film pertama yang tayang disini sebelumnya sudah ada Nay, Hush, dan If This is My Story. Namun baru kali ini saya akan datang langsung ke festival ini dan mudah-mudahan, tiga bintang film itu datang ke Bali saat pemutaran pertama kali," ungkap Djenar.

Festival ini juga akan disemarakkan dengan digelarnya workshop, temu muka sosok penting industri perfilman internasional, dan kehadiran sineas Indonesia dari produser, dan sutradara.

Balinale 2019 juga akan menampilkan 9 World Premieres, 5 International Premieres, dan 19 Asian Premieres.