JAKARTA - Aktris Bollywood, Sunny Leone, memilih hengkang dari industri film dewasa pada 2013 lalu. Saat ini, ia memilih untuk berkarir secara profesional di industri perfilman Bollywood.

Kesuksesan besar diraih oleh bintang bernama asli Karenjit Kaur Vohra tersebut. Bahkan beberapa film yang ia perankan berhasil menjadi box office di India.

Keputusan Sunny Leone hengkang dari industri film dewasa diketahui sempat menjadi kontroversi. Ditengah keputusannya tersebut, Sunny diketahui menikah dengan seorang gitaris bernama Daniel Weber.

Sebelum memutuskan untuk menikah, perjuangan Daniel Weber untuk mendapatkan Sunny Leone bisa dibilang cukup sulit. Pasalnya, diawal kencan, Daniel sempat ditolak oleh wanita yang kini menjadi istrinya tersebut.

Sementara itu, soal perkenalan antara keduanya, diawal perjumpaan, yakni di sebuah klub di Las Vegas, Daniel diketahui sempat mengira bahwa Sunny merupakan seorang lesbian. Hal tersebut lantaran, ia datang bersama seseorang temannya bernama Reena yang adalah perempuan tomboy.

Singkat cerita kesalahpahamam tersebut akhirnya bisa diungkapkan, dan membuat Daniel serta Sunny kini menjadi pasangan suami istri yang sangat serasi.

6 tahun menikah, dan belum juga dikaruniai anak, padangan ini akhirnya memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi perempuan berusia 21 bulan, yang diberi nama Nisha Kaur Weber. Satu tahun berselang, Sunny akhirnya memiliki bayi kembar laki-laki lewat jalan surogasi (ibu pengganti). Merekapun menamai bayi mereka dengan Asher Singh Weber dan Noah Singh Weber.

"Saat mengadopsi Nisha, aku baru mendapatkan kabar bhwa program IVF ke ibu pengganti juga berhasil. Rasanya sempurna sekali," ucap Sunny Leone, dilansir dari Times of India.

Setelah memiliki anak, Sunny mengaku harus memiliki banyak waktu serta bertanggung jawab penuh pada tiga anaknya. Bahkan ia sampai rela mengurangi jadwal pekerjaannya demi bisa memiliki banyam waktu bersama anaknya.

"Aku melihat banyak orangtua yang bisa mengurus anak dengan baik meski bekerja. Tapi dalam kasusku, ini sangat sulit karena setiap hari kegiatannya berbeda. Jadi, aku mulai mengurangi jadwal," ujar Sunny dalam Bombay Times.

"Kini, aku bisa menghabiskan waktu lebih banyak dengan anakku. Atau aku bisa membawa anakku sesekali ke lokasi syuting," tambahnya.

Meski berkomitmen untuk mengurangi jadwal pekerjaannya, Sunny Leone bersama suaminya diketahui juga harus bertanggungjawab pada rumah produksi milik mereka pribadi bernama Suncity Media and Entertainment. Dalam rumah produksi tersebut, Sunny bertugas untuk memegang kendali penuh atas akting dan studio. Sementara suaminya, bertugas untuk mengolah dan mengawasi rumah produksi mereka setiap harinya.

Di awal peluncuran Suncity Media and Entertainment, yakni 2017, Sunny dan Daniel langsung mendapatkan tawaran untuk memproduksi sebuah iklan televisi. Berawal dari keinginan perusahan dibidang aplikasi untuk memakai jasa Sunny sebagai model. Bintang Jism 2 tersebut justru menawarkan kepada pihak perusahaan untuk memproduseri sendiri iklan yang akan ia bintangi.

Dilansir dari Times of India, wanita 38 tahun tersebut, baru-baru ini juga membangun sekolah seni untuk anak-anak di daerah Juhu, Indi. Tak hanya lantaran sangat mencintai anak-anak, putri pertamanya yang merupakan hasil adopsi diketahui memiliki andil besar pada keputusannya tersebut.

Nisha diakuinya sangat menyukai kegiatan seni di sekolah yang selama ini ia ikuti. Hal tersebut mendorong Sunny untuk bisa membangun sekolah seni bagi anak-anak.

Selain membangun sekolah seni, ibu tiga anak ini juga tengah sibuk mengembangkan bisnis konsmentiknya, Star-Struck. Ia pun diketahui bergabung dengan yayasan amal People for the Ethical Treatment of Animals bersama suaminya.