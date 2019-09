TANGERANG - DJ Darius ikut memeriahkan malam di acara SHVR Ground Festival 2019. Tampil di panggung Frozen Deep Sea, Darius membawakan beberapa cover lagu orang dan lagunya sendiri.

Baca Juga: Kolaborasi Asyik Junkie Munkie dan Kamasean di SHVR Ground Festival 2019

Berbeda dengan panggung Horizon of Elysium yang diisi oleh beat-beat musik kencang, panggung Frozen Deep Sea didesain khusus untuk lebih santai. Para pengisi acaranya pun membawakan tempo lagu yang tidak terlalu mengguncang.

Meski demikian, keseruan justru semakin terasa karena konsep panggung yang menampilkan nuansa bawah laut. Beberapa properti di sekeliling panggung juga membawa penonton seakan sedang berada di bawah laut.

Selain permainan lampu yang lebih banyak didominasi warna biru laut, layar background di belakang DJ Darius menampilkan gambar-gambar ikan dan ubur-ubur.

DJ Darius membawakan sejumlah lagu seperti Pyor, Lost in the Moment, Off My Mind milik Moon Boots, I Can Go For That milik Darlyhall & John Oates, Tunisia Bambaata milik DJ Mehdi dan Know U Well yang dipopulerkan oleh Cassian.

Meski tidak begitu menggebu-gebu dengan musiknya, para penonton tetap menikmati musik DJ asal Prancis itu dengan dance kecil dan santai. DJ Darius tampil sekira satu jam sebelum digantikan oleh Snakehips dan Goldroom.

Baca Juga: Ramalan Roy Kiyoshi Soal Kasus Nikita Mirzani, Elza Syarief dan Hotman Paris

Acara SHVR Ground Festival 2019 day 1 berlangsung meriah di ICE, BSD, Tangerang. Acara musik EDM ini berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 6 dan 7 September 2019.