JAKARTA - SHVR Ground Festival 2019 digelar kembali di ICE, BSD, Tangerang. Pada penyelenggaraan hari pertama ini berbagai musisi dari dalam dan luar negeri dijadwalkan tampil.

Pada pagelaran keempatnya ini, SHVR mengusung konsep Galaxia Voyage. Tema tersebut sudah langsung terasa ketika para penonton masuk venue. Berbagai hiasan dan properti mengantar para pengunjung ke dalam nuansa galaksi dengan dominasi warna turquoise.

Kemeriahan sudah mulai terasa di panggung utama, Horizon of Elysium, ketika Junkie Munkie tampil. Addicted to You menjadi lagu pembuka penampilan Junkie Munkie.

“Feels good tonight?” katanya disambut riuh penonton.

Junkie Munkie lalu membawakan lagu dari Far East Movement yang berjudul Rocketeer. Para penonton yang memang tak asing dengan lagu tersebut pun kembali hanyut dan bernyanyi bersama.

Di pertengahan penampilan, Junkie Munkie memberikan sebuah kejutan spesial. Ia mengajak tampil Kamasean Matthews, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2012.

"I wanna invite my closest friend, Kamasean and Esther," kata Junkie Munkie sebelum memanggil rekannya naik ke atas panggung. Kolaborasi ketiganya dimulai dengan lagu That's What I Like milik Bruno Mars. Beat seru dari lagu tersebut langsung membawa penonton bergoyang bersama. Lagu Sorry dari Justin Bieber menutup penampilan Junkie Munkie dalam SHVR Ground Festival 2019. Selain Horizon of Elysium, SHVR juga menyediakan dua panggung lain yang tak kalah seru. Frozen Deep Sea dan Future Hemisphere juga akan menampilkan musisi-musisi EDM hebat lainnya.