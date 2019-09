JAKARTA - Marina Ann Hantzis atau kerap disapa Sasha Grey adalah mantan bintang film porno yang cukup dikenal luas oleh masyarakat. Selain muncul di beberapa film dewasa, Sasha juga sering diajak berkolaborasi baik itu dalam pembuatan video klip musik atau bahkan film.

Dibesarkan oleh orangtua yang sudah bercerai, Sasha Grey akhirnya melanjutkan pendidikan di bidang perfilman. Pada Mei 2006, Sasha pindah ke Los Angeles dan membintangi sebuah film porno hardcore. Paras cantik dan tubuh seksi membuat Sasha lebih mudah dikenali sebagai seorang bintang film porno.

Sebelum dikenal sebagai Sasha Grey, ia sebetulnya memilih nama Anna Karina. Nama panggung Sasha sendiri ia ambil dari Sascha Konietzko dari band KMFDM. Sementara itu nama Grey ia pilih novel The Picture of Dorian Gray.

Sebagai bintang film dewasa, karier Sasha Grey terbilang cukup cemerlang. Ia beberapa kali mendapat penghargaan atas performanya di bidang ini.

Pada 2008, misalnya, ia dinobatkan sebagai perempuan termuda yang meraih penghargaan AVN Female Performer of the Year Award. Ia juga meraih penghargaan dari kategori Best Oral Sex Scene di AVN Awards ke-25. Sepanjang kariernya di industri porno, Sasha Grey dikabarkan telah membintangi sekira 190-270 film. Maklum saja, Sasha mengawali karier sejak usianya 21 tahun. Pada 2011, atau tepatnya di bulan April, melalui laman Facebook-nya, Sasha Grey mengumumkan pensiun dari dunia pornografi. Saat itu ia mengatakan bahwa orangtuanya tidak senang Sasha terlibat dalam industri film porno. Demi menyelamatkan hubungan keluarga ini, Sasha pun akhirnya memutuskan berhenti. Sasha Grey kini memulai sebuah kehidupan baru. Ia menjadi seorang aktivis yang menyuarakan berbagai isu sosial masyarakat. Latar belakangnya yang dianggap kelam seringkali menjadi hambatan ketika Sasha mengeluarkan opini-opininya. Namun ia tidak mempedulikan itu dan memilih tetap berjuang sebagai seorang aktivis. "Aku sudah berkomitmen terhadap program ini dan sadar bahwa orang-orang akan memiliki opininya sendiri terhadap apa yang pernah aku lakukan, siapa aku, dan apa yang aku representasikan," ujarnya dalam sebuah wawancara.