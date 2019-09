JAKARTA - Bobby iKON menjadi salah satu musisi hip hop Korea Selatan yang paling ditunggu dalam ajang Asian Sound Syndicate 2019, pada Sabtu malam (31/8/2019). Pasalnya, ini merupakan penampilan solo perdana Bobby di Indonesia.

Dalam balutan kaus hitam dan celana panjang berwarna senada, Bobby menyapa para penggemarnya dari atas panggung. “Hi, namaku Bobby. Senang bertemu kalian semua. Jakarta sangat panas. Ya, panas karena kalian,” ujar Bobby dari atas panggung Asian Sound Syndicate 2019 di Helipad Parking Ground, Senayan, Jakarta Selatan, pada 31 Agustus 2019.

Bobby kemudian membawakan total sembilan lagu dalam penampilannya malam itu. Dimulai dengan Holup, dilanjutkan dengan Full House Mobb, dan Love and Fall Tendae. Penyanyi 23 tahun itu kemudian melanjutkan penampilannya dengan melantunkan Runaway serta Up and Go.

Asian Sound Syndicate vol.1 merupakan festival musik hip hop pertama di Indonesia. Acara ini menampilkan deretan musisi hip bop dalam dan luar negeri. Dari musisi lokal, turut tampil RamenGvrl, Ben Utomo, dan Tuan Tigabelas. Sementara musisi hip hop Korea Selatan yang terlibat, DPRLive, Bobby iKON, Gray, Crush, hingga Simon Dominic.*