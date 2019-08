TANGERANG - TVXQ akhirnya menggelar konser perdana mereka di Indonesia bertajuk Circle. Bertempat di Hall 1 ICE BSD, Tangerang Selatan, konser itu dibuka dengan lagu Indonesia Raya tepat pukul 18.30 WIB pada Sabtu, (31/8/2019).

Baca juga: Senyum Bahagia Westlife Jelang Konser di Magelang

TVXQ baru saja memanaskan panggung dengan lagu mereka Bounce. Namun penggemar yang akrab disapa Cassiopeia sudah berteriak gemuruh.

Tanpa jeda, boyband asuhan SM Entertainment ini melanjutkan aksi mereka dengan lagu Something dan Top Of The World.

"Selamat malam, kami TVXQ!," ujar dua membernya, Changmin dan Yunho di atas panggung.

Baca juga: Jadi Istri Glenn Fredly, Video Klip Seksi Mutia Ayu Cetak 2 Juta Penonton

"Kami senang akhirnya bisa kembali ke sini dengan menggelar konser," ujar Changmin.

Yunho menambahkan jika mereka melakukan banyak persiapan untuk menghibur penggemar mereka. "Semoga kalian menikmati pesta yang kami suguhkan malam ini," kata Yunho. TVXQ melanjutkan aksi mereka dengan lagu Truth, Love Line dan Tonight. Dua member ini tampil powerful dengan koreografer yang upbeat, tidak lupa penampilan selaras ditunjukkan keduanya dengan mengenakan setelan formal tuxedo bernuansa hitam dan putih.