JAKARTA - Luna Maya diketahui baru saja merayakan hari pertambahan usianya yang ke- 36 pada, Senin 26 Agustus 2019. Beberapa acara bahkan digelar oleh bintang film Suzzanna Bernafas Dalam Kubur tersebut, termasuk acara makan-makan bersama rekan-rekan seprofesinya.

Dalam acara yang digelar beberapa waktu lalu, Gading Marten diketahui turut hadir dan ikut merayakan ulang tahun Luna Maya. Ia bahkan sempat mengunggah foto dirinya bersama Luna, Aming, dan Melaney Richardo, serta kembali mengucapkan selamat atas pertambahan usia pelantun Suara Kuberharap tersebut.

"Hbd once again to @lunamaya," tulis Gading Marten pada unggahan fotonya.

Unggahan Gading tersebut rupanya mendapatkan respon dari Melaney Richardo. "Serasi lo berdua ding," kata Melaney Ricardo saat melihat foto Gading yang berada di samping Luna Maya.

Melihat pernyataan istri Tyson Lynch tersebut, Gading pun nampak menanyakan dengan siapakah dirinya dikatakan Melaney cukup serasi? Bahkan ia pun sempat menanyakan pada Melaney, apakah dirinya sangat cocok dengan Aming, yang berada tak jauh darinya. "@melaney_ricardo ma amink? Kwkakakakak," tanya Gading pada Melaney Ricardo. Baca Juga: Luna Maya Unggah Foto Masa Kecil, Netizen: Cantik Sejak Dulu Cara Yuni Shara Tolak Sentuhan Pria Berumur Tuai Pujian Netizen

Lucunya, Aming menanggapi hal tersebut dan mengungkap bahwa dirinya dan Gading lah yang serasi. Sebab, Luna Maya saat ini tengah mengalami Cinta Lama Bersemi Kembali (CLBK). "@gadiiing ama siapa lagi ding? Yg ono kan mau clbk," kata Aming.