JAKARTA - Isyana Sarasvati ikut meramaikan The Voice Indonesia season 4. Dia mengisi satu kursi Coach yang sebelumnya ditempati Anggun C. Sasmi.

Menanggapi keterlibatannya di The Voice Indonesia season 4 sebagai Coach, Isyana Sarasvati mengaku bahagia. Dia sama sekali tidak menyangka dapat tawaran dari GTV untuk menempati posisi yang sebelumnya diisi Anggun C. Sasmi.

"Ini kesempatan yang sangat tidak aku bayangkan bakal terjadi. Senang banget bisa bergabung sama Coach Titi, Coach Armand, Coach Vidi-Nino," ungkap Isyana Sarasvati dalam sesi jumpa pers The Voice Indonesia season 4 di MNC Studios, Jakarta, Senin (26/8/2019).

The Voice Indonesia sendiri bukan hal baru bagi Isyana Sarasvati. Sebab Isyana merupakan salah satu penggemar The Voice Indonesia sejak season terdahulu.

"Aku yang season lalu nonton juga," tuturnya.

Hal itulah yang kemudian membuat Isyana Sarasvati tidak butuh banyak adaptasi setelah menerima tawaran menjadi Coach The Voice Indonesia untuk musim keempat. Isyana mengaku hanya tinggal mempelajari karakter para pesaingnya lewat tayangan The Voice Indonesia musim sebelumnya.

"Nontonin yang season lalu, belajar. Research dulu, nontonin yang season lalu buat mempelajari karakter para Coach," jelas dia.

Panasnya persaingan para Coach berebut kontestan favorit mereka bakal tersaji di The Voice Indonesia season 4 yang mulai tayang pada 29 Agustus 2019. Nantinya, The Voice Indonesia season 4 disiarkan setiap Kamis dan Jumat mulai pukul 20.00 WIB di GTV.

Meski baru akan memulai perannya sebagai juri, wanita 26 tahun ini mengaku optimis timnya dapat memenangkan The Voice Indonesia musim keempat. Bahkan hal tersebut sempat diucapkannya dalam video yang diunggah oleh official The Voice Indonesia beru-baru ini.

"Bukan berarti aku baru dan pertama, kita tidak bisa memenangkan ini," kata Isyana yakin.