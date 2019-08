JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati akan menambah keseruan di ajang pencarian bakat, The Voice Indonesia musim keempat. Kehadiran pelantun Tetap Dalam Jiwa tersebut, diketahui akan menggantikan posisi Anggun C. Sasmi sebagai juri, bersama Vidi Nino, Armand Maulana, dan Titi DJ.

Meski baru akan memulai perannya sebagai juri, wanita 26 tahun ini mengaku optimis timnya dapat memenangkan The Voice Indonesia musim keempat. Bahkan hal tersebut sempat diucapkannya dalam video yang diunggah oleh official The Voice Indonesia beru-baru ini.

"Bukan berarti aku baru dan pertama, kita tidak bisa memenangkan ini," kata Isyana yakin. Ajang pencarian bakat The Voice Indonesia musim keempat, diketahui telah membuka audisi sejak April hingga Mei 2019 kemarin. Dangdut pun diketahui mulai menjadi genre musik yang akan diikut sertakan pada musim ini. Baca juga: Merry Pamit Menikah, Raffi Ahmad: Feeling Aku Suatu saat Dia Balik Lagi Penasaran dengan keseruan The Voice Indonesia musim keempat? The Voice Indonesia akan tayang mulai 29 Agustus setiap Kamis dan Jumat, pukul 20.00 WIB hanya di GTV.