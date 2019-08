JAKARTA - Aura Kasih diketahui telah resmi menjadi ibu dari seorang bayi perempuan bernama Arabella. Bayi tersebut lahir pada 16 Juni 2019 lalu melalui operasi cesar.

Sejak awal kelahiran putri kecilnya, Aura Kasih dan sang suami, Eryck Amaral belum mau memperlihatkan wajah anak mereka. Akan tetapi, tepat pada Selasa (20/8/2019), bintang film Arini tersebut akhirnya memperlihatkan wajah putri kecilnya itu.

"Hai my name is Arabella, this is me when i was 1 month’s old (Halo, namaku Arabella. Ini aku saat usia 1 bulan)," tulis Aura Kasih pada keterangan foto putrinya.

Unggahan foto ini akhirnya menjawab rasa penasaran netizen pada sosok Arabella. Bayi yang berhidung mancung terlihat mungil dalam foto tersebut. Netizen pun memuji kelucuan serta kecantikan dari putri semata wayang Aura dan Eryck tersebut. "Masya Allah... Lucu kaliiii kak, sekian lama nunggu. Penasaran sama wajah dedek bayinya. Akhirnya kesampaian @aurakasih," tulis ristyfernata95. "Aduh cantiknya ini baby akhirnya aunty bisa lihat juga," tulis 122509natalie. "Duh duh duh mancung banget hidungnya, gemesh," tulis putry_astiti. Baca Juga: Dihujat Netizen Karena Belahan Dada, Vanessa Angel: Aku Limited Edition Sebelum Arabella lahir, Aura Kasih dan Eryck Amaral diketahui sempat menjalani pernikahan siri. Pada 22 Desember 2018, akhirnya Aura dan Eryck memilih untuk melegalkan pernikahan mereka dengan disaksikan oleh penghulu, wali nikah, serta tamu undangan.