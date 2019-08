JAKARTA - Reza Rahadian ikut andil dalam pemilihan lawan mainnya sendiri di film Twivortaire. Ia menyodorkan nama Raihaanun yang sudah dikenal sebagai aktris berbakat Tanah Air.

Sebelum akhirnya ketok palu, pilihan Reza ini disetujui oleh semua pihak yang terlibat, termasuk Ika Natasha sebagai penulis novel Twivortaire. Raihaanun cukup bersinar dalam film terakhirnya, 27 Steps of May.

"Waduh cukup besar ya, karena saya salah satu yang menyodorkan nama itu di meja pertama kali. Lewat mbak Ika, lalu sutradara, semua produser setuju, bahkan sampai DOP-nya turun tangan, sampai akhirnya kita vote untuk sepakat kalau Raihaanun yang main," kata Reza saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Dalam film bergenre drama romantis seperti Twivortaire, Reza Rahadian memang membutuhkan lawan main yang bisa menuangkan seluruh emosinya ke dalam skenario. Ia harus melakukan itu semua agar semua rasa yang ingin disampaikan bisa tersalurkan dengan baik di film. Reza pun tak bisa membayangkan jika peran Alexandra Rhea tidak diperankan oleh Raihaanun. "Karena kita butuh yang benar-benar deep banget mainnya. Ya mungkin berjalan sih berjalan ya, tapi apakah bisa seperti sekarang yang dilihat, saya enggak menjamin itu," paparnya. Baca Juga: Intip Suasana Pernikahan Glenn Fredly dan Mutia Ayu dengan Gaya Kasual Twivortaire merupakan film terbaru dari MD Pictures yang mengadaptasi novel laris Ika Natasha berjudul sama. Di film ini Reza dan Raihaanun juga akan ditemani oleh Denny Sumargo, Citra Kirana, Dimas Aditya dan masih banyak lagi.