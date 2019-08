JAKARTA โ€“ Ashanty diketahui memiliki banyak asisten dan karyawan yang menunjang pekerjaannya sebagai pengusaha dan artis. Baru-baru ini, salah satu asistennya yang bernama Resiah Lim menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran Resiah memiliki paras cantik yang tak kalah dari majikannya itu.

Dalam sebuah unggahannya di Instagram, Resiah sempat membagikan potretnya bersama istri Anang Hermansyah.

Dalam foto tersebut, Resiah dan Ashanty tampak kompak mengenakan pakaian berwarna magenta. Meski berstatus sebagai bos dan asisten, namun tak tampak jarak yang dibuat oleh Ashanty dan Resiah.

Dua wanita cantik itu tampak saling duduk menempel. Bahkan, ibu sambung dari Aurel dan Azriel itu terlihat menempatkan salah satu tangannya pada lengan Resiah.

Sayangnya, tiga tahun bekerja dengan Ashanty, Resiah akhirnya memutuskan untuk resign. Lewat keterangannya di foto tersebut, Resiah pun mengungkapkan kalimat perpisahannya pada wanita 34 tahun tersebut.

โ€œBerat banget rasanya, berkali kali mikir buat ambil keputusan ini gak gampang. Selesai di sini enggak ada maksud apapun, hanya mungkin aku masih anak kecil yang masih mau dan pastinya perlu banyak belajar lagi di luar sana hehe,โ€ tulis Resiah.

Selain itu, Resiah juga menuliskan ucapan terima kasihnya kepada keluarga Ashanty serta sesama karyawan di kediaman Anang Hermansyah. โ€œTerima kasih teman teman Cinere dan semua dayang-dayang cinere, terutama @suwarsiha dan @sryanie_15 yang sering aku repotin hehe, and last my Big Thanks buat Mas @ananghijau , bunda @ashanty_ash @aurelie.hermansyah @azriel_hermansyah atas kesempatannya, semoga sehat selalu buat keluarga ini dan disukseskan semua usahanya. ๐Ÿ˜Š๐Ÿ™๐Ÿป,โ€ pungkasnya.