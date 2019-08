JAKARTA – Niki Zefanya menorehkan kebanggaan bangsa Indonesia pada peringatan Kemerdekaan ke-74 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pasalnya pada Sabtu, (17/8/2019), pelantun Lowkey ini menyanyikan lagu Indonesia Raya di panggung festival musik Head In the Clouds.

Video Niki Zefanya terekam oleh penonton dan diposting oleh beberapa akun di media sosial. Seperti yang terlihat dalam channel YouTube Ooh YOG pada Minggu (18/8/2019), terdengar suara Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Tidak berselang lama, terdengar suara Niki Zefanya menyanyikan lagu kebangsaan tersebut. Selain itu, video berdurasi 1 menit itu juga memperlihatkan Niki tengah berdiri di belakang 10 remaja berpakaian merah dan putih.

Penampilan Niki Zefanya kemudian disambut meriah oleh banyaknya penonton yang hadir dalam festival musik yang juga didukung oleh labelnya, 88rising.

Bertepatan dengan momen Kemerdekaan Indonesia pula, Niki Zefanya tak lupa untuk menuliskan ucapannya terhadap Negaranya tersebut. Sambil mengenakan pakaian bernuansa merah putih, penyanyi 20 tahun itu menuliskan, “Merdeka! Dirgahayu Indonesiaku,” tulisnya.

Postingan ini juga menuai pujian dari tidak sedikit netizen, mereka banyak menuliskan perasaan bangganya terhadap sosok Niki Zefanya.

“Selamat Hari Merdeka juga Niki, bangga sama kamu yang masih membawa Indonesia meskipun telah berada di luar negeri,” ujar netizen.

Sementara lainnya menuliskan, “Indonesia bangga punya kamu! Mari nyalakan semangat Indonesia di sana.”

Mengapresiasi banyak pujian serta kesempatan yang diberikan, Niki Zefanya kembali mengunggah beberapa cuplikan foto dalam gelaran festival musik tersebut.

“Dari hatiku yang paling dalam, terima kasih atas dukungannya sejauh ini. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa dan merasa beruntung bisa mendapatkan hal ini,” tulisnya.

Sebagai informasi tambahan, niki Zefanya merupakan penyanyi asal Indonesia yang saat ini berkarier di Amerika Serikat. Di bawah label 88rising bersama Rich Brian, perempuan yang juga akrab dengan Lisa BLACKPINK ini dikenal sebagai penyanyi R&B dan juga menulis untuk lagunya sendiri.

Beberapa karya milik Niki Zefanya diantaranya Dancing with the Devil, Warpaint, Head in The Clouds, Lowkey dan yang teranyar adalah Indigo.