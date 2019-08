JAKARTA - Drama baru Kim Eun Sook, The King: The Eternal Monarch dipastikan tayang di SBS, pertengahan 2020. Hal itu dikonfirmasi Hwa & Dam Pictures dan Studio Dragon selaku rumah produksi drama tersebut.

“The King: The Eternal Monarch akan tayang pertama kali di stasiun TV nasional SBS untuk kemudian didistribusikan ke berbagai platform lainnya,” ujar Studio Dragon dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (12/8/2019).

Dalam The King: The Eternal Monarch Kim Eun Sook akan kembali berkolaborasi dengan aktor Lee Min Ho (Heirs) dan Kim Go Eun (Goblin). Drama bergenre drama fantasi ini berkisah tentang dunia paralel antara monarki dan demokrasi.

Lee Min Ho akan berperan sebagai Raja Lee Gon yang mencoba untuk menutup pintu yang menghubungkan dua dunia tersebut. Sementara Kim Go Eun akan menghidupkan peran sebagai detektif Jung Tae Eul yang bekerja untuk sang raja.

Drama ini akan memulai produksi pada semester II 2019. Selain Lee Min Ho dan Kim Go Eun, The King: The Eternal Monarch juga akan dibintangi oleh aktor Woo Do Hwan, pengawal Raja Lee Gon.*

